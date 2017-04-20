В Нью-Йорке открылся кинофестиваль "Трайбека"

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Ежегодный кинофестиваль "Трайбека" (Tribeca Film Festival) открылся в среду в Нью-Йорке. Политическая составляющая фестиваля, основанного 15 лет назад как ответ на теракты 11 сентября 2001 года, приобрела в этом году наиболее яркое за последнее время звучание. На этот раз организаторы фестиваля выбрали в качестве главного его лозунга призыв "Найди себя в других" - на контрасте с последними политическими событиями, разделившими страну.

Фестиваль "Трайбека" проходит в течение 12 дней, на протяжении которых зрители смогут увидеть порядка 100 кинолент самых разных жанров и стилей. Открыл фестиваль документальный фильм об американском музыкальном продюсере Клайве Дэвисе "Саундтрек нашей жизни" (Soundtrack of Our Lives).

Большое количество работ, представленных к конкурсу, имеют явно политический подтекст. Среди них, в частности, несколько документальных кинолент, позволяющих более глубоко понять тенденции, в результате которых президентом стал именно Дональд Трамп. Фильм "Серый штат" (A Gray State) режиссера Эрика Нельсона рассказывает о ветеране войны в Ираке из Миннесоты по имени Дэвид Кроули, который пытается снять научно-фантастическую киноленту о взглядах представителей либертарианцев и правых политических сил.

Картина "Шоу Рейгана" (The Reagan Show) повествует о слишком большой роли, которой уделял телевидению и СМИ бывший актер Рональд Рейган на посту президента США. Как считает режиссер фильма Сьерра Петтенджилл, именно сейчас идея этого кино актуальна как никогда. "Думаю, без Рейгана не было бы и Трампа", - отметила она. По ее словам, речь идет о создании "медийной личности", которая миллионам гражданам кажется очень доступной и понятной.

Фильм "Поймите меня, Роджера Стоуна" (Get me Roger Stone) режиссера Дэниела ДиМауро рассказывает о республиканце, бывшем советнике Дональда Трампа, который подозревается ФБР в якобы существовавшем сговоре с некими политическими силами в России в преддверии последних выборов в США. Другие фильмы призывают задуматься о полицейском беспределе в Соединенных Штатах, вопросе равенства прав, проблемах окружающей среды. "В эпоху правления Трампа нет лучше момента, чтобы вновь смотреть фильмы", - считает соучредитель фестиваля Джейн Розенталь.

Среди других фильмов - психологическая драма "Цветок" (Flower) режиссера Макса Уинклера, главную роль в которой сыграла Зои Дойч, фильм "Аадварк" (Aardvark) режиссера Брайна Сноафа, а также картина "Мой друг Дамер" (My Friend Dahmer) об американском серийном убийце, жертвами которого стали 17 человек. Победители фестиваля получают небольшие денежные премии, поэтому наиболее популярными призами являются авиабилеты бизнес-класса в любую точку Земли, 2 тысячи метров профессиональной кинопленки, а также специализированная компьютерная техника.