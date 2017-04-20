Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: Фонд кино должен отвечать за качество фильмов с господдержкой

Культура
20 апреля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Деятельность Фонда предлагают сделать прозрачной и согласовать с государственной культурной политикой
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Федеральный Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии должен нести публичную ответственность за качество тех фильмов, на которые выделяются деньги из госбюджета. Об этом сказал глава Общественного совета министерства культуры РФ Павел Пожигайло.

"Фонд кино должен заявить свою публичную ответственность не только касаемо количества, но и качества нашего кино, - сказал Пожигайло. - Сейчас такого рода ответственность несет министерство культуры, при этом общество, возмущенное тем, что происходит в кинематографе, высказывает претензии нашему Общественному совету". По его словам, Минкультуры "никак не может влиять на политику Фонда кино", поскольку он "определяет свою политику в соответствии со своими попечительским, экспертным и сценарным советами".

"Минкультуры ежегодно выделяет фонду 3 млрд рублей на поддержку кинокартин и не имеет возможности влиять на политику фонда", - продолжил Пожигайло. Он считает, что было бы правильно "привести устав Фонда кино в соответствие с государственной культурной политикой", а также "обеспечить прозрачность деятельности фонда". Глава совета полагает, что фонд должен открыто заявить о своих целях и задачах. "Если это только увеличение доли (российского кино - прим. ТАСС), то пусть об этом будет публично заявлено", - добавил он.

Также глава совета предлагает провести ревизию попечительского, сценарного и экспертного советов фонда и ввести их ежегодную ротацию. "Председателем попечительского совета мог бы быть министр культуры", - сказал Пожигайло, добавив, что также у заммнистра, который входит в совет Фонда кино, могло бы быть "право вето на некоторые решения".

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в 1995 году. Основными целями Фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом. Основная задача Фонда - оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
2
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
3
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
5
В РПЦ поддерживают создание мобильного тарифа с цитатами патриарха
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама