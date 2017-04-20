Эксперт: Фонд кино должен отвечать за качество фильмов с господдержкой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Федеральный Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии должен нести публичную ответственность за качество тех фильмов, на которые выделяются деньги из госбюджета. Об этом сказал глава Общественного совета министерства культуры РФ Павел Пожигайло.

"Фонд кино должен заявить свою публичную ответственность не только касаемо количества, но и качества нашего кино, - сказал Пожигайло. - Сейчас такого рода ответственность несет министерство культуры, при этом общество, возмущенное тем, что происходит в кинематографе, высказывает претензии нашему Общественному совету". По его словам, Минкультуры "никак не может влиять на политику Фонда кино", поскольку он "определяет свою политику в соответствии со своими попечительским, экспертным и сценарным советами".

"Минкультуры ежегодно выделяет фонду 3 млрд рублей на поддержку кинокартин и не имеет возможности влиять на политику фонда", - продолжил Пожигайло. Он считает, что было бы правильно "привести устав Фонда кино в соответствие с государственной культурной политикой", а также "обеспечить прозрачность деятельности фонда". Глава совета полагает, что фонд должен открыто заявить о своих целях и задачах. "Если это только увеличение доли (российского кино - прим. ТАСС), то пусть об этом будет публично заявлено", - добавил он.

Также глава совета предлагает провести ревизию попечительского, сценарного и экспертного советов фонда и ввести их ежегодную ротацию. "Председателем попечительского совета мог бы быть министр культуры", - сказал Пожигайло, добавив, что также у заммнистра, который входит в совет Фонда кино, могло бы быть "право вето на некоторые решения".

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в 1995 году. Основными целями Фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом. Основная задача Фонда - оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов.