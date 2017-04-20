На выставке в Санкт-Петербурге представлены фотографии утраченных картин Верещагина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Русский музей в Санкт-Петербурге представил на выставке к 175-летию художника-баталиста Василия Верещагина его самые известные работы, а также утраченные картины, изображенные на прижизненных фотографиях живописца.

"Мы показываем на выставке к 175-летию Верещагина около 150 его работ. В основном они взяты из собраний Русского музея и Третьяковской галереи", - рассказала перед открытием выставки заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.

По ее словам, организаторы выставки стремились отразить все аспекты творчества Верещагина, в том числе его малоизвестные произведения. "На выставке можно даже увидеть утраченные работы Верещагина, в том числе те, которые он уничтожил сам под давлением критики. Изображение некоторых несохранившихся картин можно увидеть на исторических фотографиях", - отмечают организаторы экспозиции.

Выставка включает известные картины Верещагина Туркестанской и Балканской серий, на которых изображены сцены армейских будней. "Верещагин не баталист как таковой. Он не писал военных действий, а показывал результат, он "говорил" об ужасах войны", - пояснила Петрова. По мнению искусствоведа, многие работы художника актуальны и сейчас.

Верещагина часто критиковали за изображение кровавых сюжетов, жестоких сцен, слишком натуралистично показывающих насилие. Его знаменитая картина "Апофеоз войны" была запрещена. В то же время, Верещагин был очень популярен и получил признание еще при жизни. Он провел более 60 персональных выставок.

Выставка к 175-летию художника в Русском музее продлится до 24 июля.

Военные и мирные сюжеты

Верещагин - русский живописец и путешественник. Он родился в Череповце в семье предводителя дворянства, учился в морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, недолго служил, но ушел в отставку для поступления в петербургскую Академию художеств, где учился с 1860 по 1863 годы.

Он много путешествовал по Европе и России, участвовал в экспедициях, побывал на Кавказе, в Туркестане, западном Китае, Индии и Палестине; был на Филиппинах, на Кубе, на Тянь-Шане, в Америке и Японии. Как военный, он добровольцем участвовал во многих войнах и военных походах, которые вела Россия в то время.

Помимо военных сцен в творчестве Верещагина есть романтические пейзажи, этнографические и религиозные мотивы. Во время путешествий художник делал зарисовки, которые рассказывают о местных особенностях. В Индии Верещагин запечатлел монастыри и пещерные храмы, в Японии он писал портреты местных жителей, выбирая, на его взгляд, самые характерные национальные типы.

Художник погиб 31 марта 1904 года, во время русско-японской войны. Броненосец "Петропавловск", на котором находился Верещагин, подорвался на мине.