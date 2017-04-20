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В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии

Культура
20 апреля, 21:51 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
В список вошли: Матиас Энар из Франции, Давид Гроссман и Амос Оз из Израиля, Рой Якобсен из Норвегии, Дорти Норс из Дании и Саманта Швеблин из Аргентины
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Матиас Энар

Матиас Энар

© EPA/ETIENNE LAURENT

ЛОНДОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии (Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. В него вошли шесть авторов из "длинного списка", в котором были имена 13 писателей из 11 стран мира.

Жюри конкурса определило шесть претендентов на победу - это писатели Матиас Энар из Франции, Давид Гроссман и Амос Оз из Израиля, Рой Якобсен из Норвегии, Дорти Норс из Дании и Саманта Швеблин из Аргентины.

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский. Денежный приз премии составляет £60 тыс. ($77 тыс.), который писатель-победитель разделит с переводчиком.

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