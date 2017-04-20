В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии

ЦСКА обыграл "Басконию" во втором матче 1/4 финала баскетбольной ЕвролигиСпорт 20 апреля, 22:08
В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премииКультура 20 апреля, 21:51
Режим контртеррористической операции введен в двух районах ДагестанаПроисшествия 20 апреля, 21:36
Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мираСпорт 20 апреля, 21:11
СМИ: протестующие в Киеве потребовали завести на Порошенко уголовное делоМеждународная панорама 20 апреля, 21:11
Курортам прописали кластер: правительство продолжит кластерное развитие туризмаЭкономика и бизнес 20 апреля, 21:05
Tesla отзывает 53 тыс. машин Model S и Model XЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:57
Рябков: отклонение проекта РФ и Ирана в ОЗХО осложнило выход из кризиса в СирииПолитика 20 апреля, 20:49
Российские гимнастки Еремина и Капитонова выступят в финале многоборья на ЧЕ в РумынииСпорт 20 апреля, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии (Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. В него вошли шесть авторов из "длинного списка", в котором были имена 13 писателей из 11 стран мира.
Жюри конкурса определило шесть претендентов на победу - это писатели Матиас Энар из Франции, Давид Гроссман и Амос Оз из Израиля, Рой Якобсен из Норвегии, Дорти Норс из Дании и Саманта Швеблин из Аргентины.
В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский. Денежный приз премии составляет £60 тыс. ($77 тыс.), который писатель-победитель разделит с переводчиком.