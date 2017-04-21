Ирина Апексимова дебютирует на сцене Театра на Таганке в премьере "Чайки 73458"

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр на Таганке представляет премьеру спектакля "Чайка 73458".

В его основе - одноименная пьеса Антона Павловича Чехова, а цифра, добавленная к названию, означает число мировых театральных постановок чеховской "Чайки" на начало 2017 года, пояснили ТАСС в пресс-службе театра. По словам собеседницы агентства, интриги предстоящему событию добавляет тот факт, что главную роль - актрисы Ирины Аркадиной - исполняет известная актриса театра и кино Ирина Апексимова, которая два года назад стала директором Театра на Таганке. Участие в спектакле "Чайка 73458" будет для нее дебютом на сцене возглавляемого коллектива.

"Дебют на Таганке - очень важное событие для меня и очень ответственное", - призналась журналистам перед премьерой Апексимова. "Не хотелось бы раскрывать заранее детали, но уверяю вас, персонажи, давно и хорошо известные всем, заиграют новыми красками", - пообещала она.

Новая "Чайка" на Таганке

Со своей стороны, постановщик спектакля, литовский режиссер Дайнюс Казлаускас рассказал, что, несмотря оригинальное название, "Чайка 73458" полностью опирается на текст легендарной пьесы Чехова.

"Это спектакль о несбывшихся надеждах, несложившихся судьбах, о людях, не сумевших изменить свою жизнь. Здесь все влюблены, и каждый влюблен не в того. Пьеса сложная, мистическая, поражающая своей глубиной и словно погружающая нас в то самое озеро, на берегу которого любят, творят, пишут, страдают и умирают", - определил суть постановки режиссер.

При этом Казлаускас отметил, что хотел "прочитать" хрестоматийное произведение, что называется, свежим взглядом. "Это еще одна "Чайка", но совсем другая", - заявил он. "Нам, тем, кто живет в ХХI веке, ставить классику все трудней", - признал режиссер. - Но, я думаю, мы нашли новый подход, мы хотим прочесть и прожить пьесу гениального писателя по-своему".

По замыслу Казлаускаса, основной акцент постановки - это "лишенный цвета, без признаков жизни мир воспоминаний Треплева, воспоминаний, которые в его реальной жизни были до того самого момента, как он застрелился". "И эти воспоминания, как и его преступление перед самим собой, заточили его в неволе навеки, заставив Костю перед лицом вечности бесконечно переживать испытанное им мгновение смерти и искать ответы, которые в жизни он так и не сумел найти", - говорит режиссер.

Кроме Апексимовой, в "Чайке 73458" заняты Александр Метелкин, Александр Резалин, Сергей Векслер, Василий Уриевский. В роли Нины Заречной - дочь Апексимовой Дарья Авратинская. "Это мой первый настоящий драматический спектакль, - сказала она журналистам. "Самое сложное было позволить себе выйти на эту сцену, принять то, что ты имеешь на это право", - призналась юная актриса, добавив, что "играть с мамой соперниц намного легче, хотя, конечно, тоже страшно и ответственно".

Премьерный показ состоится также в субботу, 22 апреля.