Ирина Апексимова дебютирует на сцене Театра на Таганке в премьере "Чайки 73458"

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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр на Таганке представляет премьеру спектакля "Чайка 73458".
В его основе - одноименная пьеса Антона Павловича Чехова, а цифра, добавленная к названию, означает число мировых театральных постановок чеховской "Чайки" на начало 2017 года, пояснили ТАСС в пресс-службе театра. По словам собеседницы агентства, интриги предстоящему событию добавляет тот факт, что главную роль - актрисы Ирины Аркадиной - исполняет известная актриса театра и кино Ирина Апексимова, которая два года назад стала директором Театра на Таганке. Участие в спектакле "Чайка 73458" будет для нее дебютом на сцене возглавляемого коллектива.
"Дебют на Таганке - очень важное событие для меня и очень ответственное", - призналась журналистам перед премьерой Апексимова. "Не хотелось бы раскрывать заранее детали, но уверяю вас, персонажи, давно и хорошо известные всем, заиграют новыми красками", - пообещала она.
Со своей стороны, постановщик спектакля, литовский режиссер Дайнюс Казлаускас рассказал, что, несмотря оригинальное название, "Чайка 73458" полностью опирается на текст легендарной пьесы Чехова.
"Это спектакль о несбывшихся надеждах, несложившихся судьбах, о людях, не сумевших изменить свою жизнь. Здесь все влюблены, и каждый влюблен не в того. Пьеса сложная, мистическая, поражающая своей глубиной и словно погружающая нас в то самое озеро, на берегу которого любят, творят, пишут, страдают и умирают", - определил суть постановки режиссер.
При этом Казлаускас отметил, что хотел "прочитать" хрестоматийное произведение, что называется, свежим взглядом. "Это еще одна "Чайка", но совсем другая", - заявил он. "Нам, тем, кто живет в ХХI веке, ставить классику все трудней", - признал режиссер. - Но, я думаю, мы нашли новый подход, мы хотим прочесть и прожить пьесу гениального писателя по-своему".
По замыслу Казлаускаса, основной акцент постановки - это "лишенный цвета, без признаков жизни мир воспоминаний Треплева, воспоминаний, которые в его реальной жизни были до того самого момента, как он застрелился". "И эти воспоминания, как и его преступление перед самим собой, заточили его в неволе навеки, заставив Костю перед лицом вечности бесконечно переживать испытанное им мгновение смерти и искать ответы, которые в жизни он так и не сумел найти", - говорит режиссер.
Кроме Апексимовой, в "Чайке 73458" заняты Александр Метелкин, Александр Резалин, Сергей Векслер, Василий Уриевский. В роли Нины Заречной - дочь Апексимовой Дарья Авратинская. "Это мой первый настоящий драматический спектакль, - сказала она журналистам. "Самое сложное было позволить себе выйти на эту сцену, принять то, что ты имеешь на это право", - призналась юная актриса, добавив, что "играть с мамой соперниц намного легче, хотя, конечно, тоже страшно и ответственно".
Премьерный показ состоится также в субботу, 22 апреля.