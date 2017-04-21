Большой театр принимает на своей сцене Оперный Экс-ан-Прованский фестиваль из Франции

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) принимает на своей Новой сцене Оперный Экс-ан-Прованский фестиваль из Франции.

"22 и 23 апреля будет показана опера Джорджа Бенджамина "Написано на коже" в постановке выдающегося режиссера Кэти Митчелл, другая ее работа - сценическое прочтение кантат Иоганна Себастьяна Баха "Траурная ночь" - будет представлена 25 и 26 апреля", - сообщили ТАСС в пресс- службе ГАБТ, добавив, что в пятницу состоится генеральная репетиция спектакля "Написано на коже", а также встреча с автором оперы, композитором Джорджем Бенджамином и художественным руководителем Экс-ан-Прованского фестиваля Бернаром Фоккрулем, прибывшим в Москву по случаю гастролей возглавляемого им смотра.

Фестиваль в Экс-ан-Провансе

Фестиваль в Экс-ан-Провансе ведет историю с 1948 года, за 68 сезонов он превратился в крупнейшее событие мировой музыкальной жизни. Его сценическими площадками становятся театр Архиепископского дворца и театр под открытым небом Же де Пом, внутренний дворик виллы Меннье д'Оппеда и открытый в 2007 году Большой театр Прованса. В репертуар смотра попадают как признанные шедевры, так и оперные новинки. Кроме того, в рамках смотра проводятся симфонические и камерные концерты, образовательные программы и мастер- классы.

Аудитория фестиваля в Экс-ан-Провансе постоянно растет и в 2016 году составила около 75 тысяч человек. А сам оперный фестиваль в Экс-ан-Провансе в 2014 году был признан лучшим оперным фестивалем года и удостоен лондонской Международной оперной премии (International Opera Awards).

С 2007 года пост художественного руководителя фестиваля в Экс-ан-Провансе занимает Бернар Фоккруль, который привлекает для участия в престижном смотре лучших постановщиков и высококлассных исполнителей. Специально для Экса создаются новые оперы, среди которых "Балкон" Петера Этвеша, "Хандзо" Тосио Хосакавы и многие другие.

В Эксе в разное время работали режиссеры Питер Селларс, Питер Брук. С 2012 года здесь ежегодно ставит спектакли "гран дама" европейского театра Кэти Митчелл. Две ее работы будут показаны на сцене Большого театра в Москве, проинформировали в пресс-службе ГАБТ.

"Написано на коже"

Первой на подмостках ГАБТ появится опера "Написано на коже". Она создавалась Джорджем Бенджамином специально для фестиваля в Экс-ан-Провансе и лично по инициативе его художественного руководителя Бернара Фоккруля, подчеркнула собеседница ТАСС. Действие отсылает к Провансу рубежа XII-XIII веков - эпохе трубадуров, прекрасных дам и искусных манускриптов, написанных на пергаменте.

Переносят же современного зрителя в ту далекую эпоху ангелы, которыми "населил" свое изысканное либретто Мартин Кримп, драматург и постоянный соавтор композитора. В постановке Кэти Митчелл "небесная канцелярия" больше похожа на офис или лабораторию, в которой проводится некий научный эксперимент. Ангелы направляют ход истории и комментируют события, как это происходило бы в древнегреческом театре, пояснили в пресс-службе ГАБТ.

Главными героями оперы являются богатый землевладелец, названный Хозяином, его жена Агнесса и художник. К ним добавляются еще три ангела.

"Написано на коже" - первая полномасштабная опера Бенджамина длительностью около ста минут. Над ее созданием композитор трудился двадцать шесть месяцев. Опера сразу завоевала сердца зрителей и уже на премьере в Экс-ан- Провансе была названа "событием Экса". На следующий год (2013) высокий статус был закреплен Международной оперной премией (International Opera Awards), где "Написано на коже" в постановке Кэти Митчелл выиграла в номинации "Мировая премьера".

"Траурная ночь"

Следующим гастрольным спектаклем фестиваля в Экс-ан-Провансе на сцене Большого театра станет "Траурная ночь", созданная на музыку Иоганна Себастьяна Баха.

На сцене - пять исполнителей, которые ассоциируются с членами одной семьи. Они воплощают разные эмоциональные реакции: терзания и трепет, мучительные сомнения, покорность, и, наконец, умиротворение и приятие, пояснили в пресс-службе ГАБТ.

Согласно замыслу постановщиков, "Траурная ночь" - современная духовная драма о жизненном пути и неизбежности конца. В завершение спектакля звучит последнее законченное сочинение И.С. Баха, так называемый "предсмертный хорал" "Von deinen Thron" ("Перед твоим Престолом являюсь я").

По словам Кэти Митчелл, "музыка Баха - совершенно особенное явление в том смысле, что множество неверующих людей находят в ней свое утешение". "В некотором роде моя постановка... выражает восхищение тем, что эта музыка до сих пор актуальна", - процитировали мнение режиссера в пресс-службе ГАБТ.

Здесь также отметили, что Большой театр имеет прочные отношения с Фестивалем в Экс-ан-Провансе. Летом ГАБТ везет во Францию две постановки опер Чайковского: "Онегин" в концертном исполнении (показы состоятся 19 и 26 июля) и "Иоланту", которую представят 25, 27, 28, и 29 июля, сообщили в пресс-службе Большого театра.