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Клинт Иствуд снимет фильм о предотвращении теракта в Европе в 2015 году

Культура
21 апреля, 2:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Картина будет посвящена трем американцам, которые помогли предотвратить теракт в следовавшем в Париж скоростном поезде летом 2015 года
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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Eric Risberg

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский актер, режиссер и продюсер Клинт Иствуд снимет свой следующий фильм о трех американцах, которые помогли предотвратить теракт в следовавшем в Париж скоростном поезде летом 2015 года. Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, съемки картины пройдут на студии Warner Bros. 

В основу ленты будет положена книга "Поезд в 15:17 в Париж: Подлинная история о террористе, поезде и трех американских героях" (The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes). Она представляет собой воспоминания трех приятелей - участников подлинных событий в скоростном поезде Thalys: Энтони Сэдлера, Алека Скарлатоса и Спенсера Стоуна. Их версию происшедшего изложил известный в США писатель Джеффри Стерн, работавший репортером в Афганистане и Кашмире, публиковавшийся в таких изданиях, как "Атлантик", Foreign Policy, "Эсквайр", TIME, Newsweek и многих других.

В августе 2015 года 26-летний уроженец Марокко Аюб аль- Каззани открыл стрельбу в вагоне скоростного поезда, следовавшего из Амстердама в Париж. Экстремист был быстро нейтрализован членами поездной бригады и пассажирами, среди которых оказались трое американцев. Один из них проходил службу в Национальной гвардии штата Орегон, второй - в ВВС США. Без их помощи террорист мог убить значительное количество людей, в поезде ехали 554 пассажира.

86-летний Клинт Иствуд сыграл в 59 картинах и снял около 40 фильмов. Самыми известными из них являются классика вестерна "Хороший, плохой, злой" (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966) режиссера Серджио Леоне, "Грязный Гарри" (Dirty Harry, 1971), "Высшая сила" (Magnum Force, 1973), "Побег из Алькатраса" (Escape from Alcatraz, 1979), "Непрощенный" (Unforgiven, 1992), "Мосты округа Мэдисон" (The Bridges of Madison County, 1995). Среди его режиссерских работ можно выделить ленты "Малышка на миллион" (Million Dollar Baby, 2004), "Таинственная река" (Mystic River, 2003) и "Письма с Иводзимы" (Letters from Iwo Jima, 2006). "Непрощенный" и "Малышка на миллион" завоевали премию "Оскар" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура".

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