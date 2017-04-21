Оперная певица Хибла Герзмава исполнит классику и джаз в Кремлевском дворце

Губернатор Кубани пригласил главу Крыма Сергея Аксенова на этап "Формулы-1" в СочиСпорт 21 апреля, 13:25
"Реал" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионовСпорт 21 апреля, 13:19
Доходы РЖД от грузовых перевозок в 2016 г. выросли на 5,2%, до 1,3 трлн руб.Транспорт 21 апреля, 13:13
Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмыСпорт 21 апреля, 13:03
Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут из города Сямэнь в МосквуТранспорт 21 апреля, 12:51
Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" именаОбщество 21 апреля, 12:45
Анатолий Бибилов. БиографияБиографии и справки 21 апреля, 12:45
ТАСС стал лауреатом национальной премии "IT-лидер"Новости агентства 21 апреля, 12:43
Фигуристы Боброва/Соловьев стали третьими в произвольной программе дуэтов на командном ЧМСпорт 21 апреля, 12:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Оперная дива Хибла Герзмава представит программу "Два портрета" 24 мая в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.
"Джаз с детства со мной, у меня есть и джазовая программа. Это будет мой первый сольный концерт в Кремле, и я немного переживаю", - призналась ТАСС Герзмава.
В первом отделении артистка исполнит классические оперные произведения в сопровождении симфонического оркестра. За пульт встанет лауреат премии "Грэмми", итальянский оперный дирижер Марко Армильято. Героиня вечера отметила, что возможен сюрприз в виде дуэта.
Во второй половине вечера Герзмава представит джазовые импровизации.
"Я пригласила на второе отделение моих дорогих подруг, потрясающих музыкантов Ларису Долину и Лайму Вайкуле. Споем с ними по дуэтику. Будут и советские песни в джазе, и кроссовер, классические произведения в симфоджазовой обработке", - рассказала она. Аккомпанировать им будет "Фонограф-джаз-бэнд" Сергея Жилина.
Герзмава - народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия. С 1995 года солистка (сопрано) Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Н.А. Римского- Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".