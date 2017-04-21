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Оперная певица Хибла Герзмава исполнит классику и джаз в Кремлевском дворце

Культура
21 апреля, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Артистка отметила, что во втором отделении концерта споет дуэтом с Ларисой Долиной и Лаймой Вайкуле
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Хибла Герзмава

Хибла Герзмава

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Оперная дива Хибла Герзмава представит программу "Два портрета" 24 мая в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

"Джаз с детства со мной, у меня есть и джазовая программа. Это будет мой первый сольный концерт в Кремле, и я немного переживаю", - призналась ТАСС Герзмава.

В первом отделении артистка исполнит классические оперные произведения в сопровождении симфонического оркестра. За пульт встанет лауреат премии "Грэмми", итальянский оперный дирижер Марко Армильято. Героиня вечера отметила, что возможен сюрприз в виде дуэта.

Во второй половине вечера Герзмава представит джазовые импровизации.

"Я пригласила на второе отделение моих дорогих подруг, потрясающих музыкантов Ларису Долину и Лайму Вайкуле. Споем с ними по дуэтику. Будут и советские песни в джазе, и кроссовер, классические произведения в симфоджазовой обработке", - рассказала она. Аккомпанировать им будет "Фонограф-джаз-бэнд" Сергея Жилина.

Герзмава - народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия. С 1995 года солистка (сопрано) Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Н.А. Римского- Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска".

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