Карен Шахназаров попал в черный список сайта "Миротворец"

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Российский режиссер Карен Шахназаров попал в черный список украинского экстремистского сайта "Миротоворец".

Информация о режиссере опубликована на сайте в разделе "Чистилище". При этом в качестве причины указано "манипулирование общественно значимой информацией" и "вмешательство в дела суверенного государства". В качестве доказательства на сайте процитированы выдержки из интервью Шахназарова различным СМИ.

Режиссер назвал это глупостью и фантазиями. "Включение в этот список я никак не воспринимаю, меня и так не пускают в Киев, я там давно включен в черный список, какая разница", - сказал ТАСС Шахназаров. "Могу вспомнить лишь слова Александра Дюма: "Глупость, в отличии от гениальности, беспредельна", - добавил он.

Шахназаров отметил, что российское телевидение на Украине воспринимают странно. "Приятно, что нас там знают, значит, смотрят наше телевидение, но какие-то свои у них там фантазии", - сказал режиссер.

Кроме того, Шахназаров также входит в созданный в 2015 году Министерством культуры Украины список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". В него внесены более 80 человек.

10 апреля "Миротворец" также внес в свой черный список Михаила Шуфутинского и Стаса Пьеху в связи с посещением певцами Крыма. Позже по той причине в списки был внесен известный российский путешественник Федор Конюхов. На сайте ранее также появились данные о других российских исполнителях, посетивших в последние три года Крым, в частности Юлианне Карауловой, Татьяне Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка), а также Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве.