Актер Крис Пратт удостоился звезды на Аллее славы Голливуда

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Актер Крис Пратт удостоился в пятницу звезды на Аллее славы в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Об этом сообщило издание Variety.

На церемонию закладки именной звезды Пратт пришел со своей семьей - супругой Анной Фэрис и сыном Джеком. "У меня были хорошие родители, которые верно меня воспитали", - отметил актер, отвечая на вопрос о секрете своего профессионального успеха. Он добавил, что когда переезжал в Лос-Анджелес в возрасте 20 лет, то совершенно не был уверен в том, что достигнет столь больших высот.

Кристофер Майкл Пратт родился в 1979 году в городе Вирджиния (штат Миннесота). За 17-летнюю карьеру актер снялся в более чем 40 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных картин с его участием в главной роли - "Стражи Галактики" (Guardians of the Galaxy, 2014), "Мир Юрского периода" (Jurassic World, 2015) и "Пассажиры" (Passengers, 2016).

Аллея славы Голливуда расположена на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания появилась в 1953 году, а первая звезда была заложена на тротуаре в 1958 году. В настоящее время на бульваре насчитывается более 2,6 тыс. памятных знаков в честь актеров, режиссеров и музыкантов.