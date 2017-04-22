Мединский: кинематограф РФ остро нуждается в протекционистских мерах

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российское кино остро нуждается в протекционистских мерах, поскольку возможности кинематографистов России и Голливуда несопоставимы. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Россия 24" министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Надо понимать, что весь бюджет российской государственной поддержки кинематографии равен бюджету 35 минут съемок фильма "Форсаж", поэтому мы в разных весовых категориях. Без системы государственного протекционизма в сфере кино выжить невозможно", - сказал он.
При этом Мединский подчеркнул, что российское кино на равных конкурирует на рынке с голливудским ввиду отсутствия квот на прокат зарубежных фильмов, и отметил, что это отличает нашу страну от множества других, где подобные меры уже введены. "В условиях дикого беспредела на кинорынке... везде, где пытаются защитить кинематограф, его защищают. Только в России мы сражаемся с Голливудом на равных, что неправильно", - заключил министр.
Ранее ТАСС со ссылкой на Мединского сообщал о том, что Минкультуры РФ настаивает на приоритетности фильма "Время первых" в прокате в связи с практически одновременным выходом картины с американской лентой "Форсаж-8". Представители семи крупнейших киносетей написали официальное письмо, в котором говорится, что российская картина "получит 35% проката в первую неделю, 35% во вторую, причем, независимо от времени суток, в третью - 20%, в четвертую - 15% сеансов, а далее по договоренности".
При этом по итогам прошлых выходных (13-16 апреля) "Форсаж-8" лидировал в прокате в России и странах СНГ. Лента, чей бюджет составил $250 млн, буквально "смела на обочину" другие фильмы, включая "Время первых", который занимает вторую позицию рейтинга.
Подобная ситуация произошла в апреле 2015 года с картиной "Битва за Севастополь" и "Форсажем-7", вышедшем в прокат через неделю после российской ленты. Тогда после первой недели показов 80% сеансов "Битвы за Севастополь" были переданы американскому фильму, в результате чего кассовые сборы отечественной картины оказались существенно ниже ожидаемых.