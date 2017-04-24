На Бродвее пройдет премьера мюзикла о дочери Николая II

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Премьера мюзикла "Анастасия", основанного на легенде о младшей дочери российского императора Николая II, пройдет на Бродвее (Broadhurst Theatre) в Нью- Йорке. Идею создания и концепцию постановки этого мюзикла предложил российский продюсер Дмитрий Богачев.

"Поставить мюзикл "Анастасия" я задумал в 2011 году. Тогда мне удалось увлечь этой идеей лучших бродвейских авторов. Мы основательно погрузились в изучение документов, художественных произведений, музыки, моды, привычек и быта того времени, когда происходят описываемые события, чтобы легенда об Анастасии, сохранив поэтическую красоту, обрела историческое правдоподобие", - рассказал ТАСС Богачев.

По словам продюсера, понадобилось шесть лет, чтобы воплотить его первоначальный замысел на бродвейской сцене.

"Теперь историю Анастасии узнают миллионы людей, приезжающих на Бродвей со всего мира. Я верю, наш мюзикл ждет долгая счастливая жизнь, в какой бы стране он ни ставился. Следующая главная цель - завоевать сердца российских зрителей будущей московской постановки, для чего многое предстоит изрядно переработать", - заявил он.

По словам продюсера, в России мюзикл могут поставить осенью 2018 или 2019 года.

Как отмечают организаторы, сегодняшнюю премьеру собираются посетить актриса и певица Лиз Колэуэй, которая озвучила вокальную партию Анастасии в мультфильме 1997 года, оперный певец Пласидо Доминго, создатель мюзикла "Скрипач на крыше", либреттист Шелдон Хэнрик, актриса Сара Полсон ("Американская история ужасов", "К черту любовь!", "Мстители"), актриса Кейт Бертон ("Клуб первых жен", "Закон и порядок", "Анатомия страсти", "Скандал"), актер, продюсер, исполнитель роли Джеймса Новака в сериале "Скандал" Дэн Букатинский, режиссер и обладатель двух премий Tony и пяти премий Drama Desk Джек О’Брайен, американская телеведущая Рози О’Доннел и другие.

Сценарий мюзикла написал американский драматург Терренс Макнелли, музыку - композитор Стивен Флаерти, текст песен - Линн Аренс. Режиссером стал Дарко Тресняк. В спектакле заняты Кристи Алтомар (Аня), Дерек Клена (Дмитрий), Рамин Каримлу (Глеб Ваганов). Премьера постановки состоялась 26 мая 2016 года на сцене американского театра Хартфорд Стэйдж (Hartford Stage, штат Коннектикут).

В основу мюзикла легла история, описанная в анимационном фильме "Анастасия" 1997 года, а также реальные события, связанные с Анной Андерсон, которая на протяжении полувека утверждала, что является дочерью последнего русского царя Анастасией Романовой. По ее рассказам было написано несколько книг, в 1954 году на Бродвее был поставлен драматический спектакль, а в 1956 году в Голливуде был снят художественный фильм, в котором главную роль сыграла Ингрид Бергман, получившая за нее премию "Оскар".