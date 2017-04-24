К 100-летию Солженицына выйдет сборник архивных документов о жизни писателя

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сборник архивных документов о жизни и творчестве Александра Солженицына выйдет к 100-летию писателя.

Об этом заявил вице-премьер Сергей Приходько на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилея.

"Более 700 архивных документов выведены, связанных с историей, жизнью и творчеством Александра Исаевича, - сказал он. - Часть документов, которые еще не доступны широкой публике, войдут в готовящееся специальное издание".

В Росархиве вдове писателя Наталии Солженицыной были представлены документы, касающиеся не только его творчества, но также решения о его высылке из СССР и другие.

"Мы вступаем в 100-летие революционных событий в России, событий, которые скрупулезно были отражены и проанализированы в многотомном эпосе " Красное колесо", - сказал Приходько. - Многие из нас отдают себе отчет в значении документов. Наша задача, безусловно, это их популяризация не только среди читателей, но и среди историков".

"Главный вывод... в этих произведениях Александр Исаевич вкладывал главную мысль - это отрицание идейного радикализма, это очень важное звено в его философии, в анализе всех тех событий, годовщину которых мы переживаем в этом году, - продолжил Приходько. - Думаю, что, действительно, "Красное колесо" еще не всеми нашими современниками достаточно глубоко осмыслено и изучено". "К этому произведению, мне кажется, должны возвращаться все", - подчеркнул он.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский сообщил об инициативе внести 100-летие Солженицына в список памятных дат ЮНЕСКО. По его словам, обращение направлено в организацию, и решение может быть вынесено уже осенью этого года.

Члены оргкомитета обсудили план мероприятий, в том числе проведение в этом году Всероссийского открытого творческого конкурса на архитектурно-скульптурное решение проекта памятника Солженицыну, завершение строительства нового здания Дома русского зарубежья и ввода его в эксплуатацию, подготовку документального фильма "Солженицын. Век", фестиваля аудиовизуальных проектов в Кисловодске и многих других.