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"Единая Россия" проведет в Омске форум по вопросам культуры

Культура
25 апреля, 0:04 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, апреля. /ТАСС
На итоговом пленарном заседании форума выступит председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
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ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет в Омске партийный форум "Культура - национальный приоритет", посвященный вопросам развития культуры.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, в его работе примет участие председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он выступит на итоговом пленарном заседании форума и встретится с представителями дискуссионных площадок "Культура и образование", "Историческая память", "Театры и музыкальное творчество", "Местный дом культуры - новая модель".

Основными темами форума станут доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.

Предполагается, что участниками форума станут около 700 человек, в том числе члены партии, а также представители учреждений культуры Сибирского федерального округа.

Партийные проекты в области культуры

"Единая Россия" ранее неоднократно проводила тематические форумы, в частности по вопросам разделов программы, с которой партия участвовала в выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. "Проведение партийных тематических форумов - это одно из традиционных направлений работы партии, возможность встретиться с представителями профессионального сообщества и обсудить с ними ключевые вопросы", - цитирует замсекретаря Генсовета единороссов, депутата Госдумы Ольгу Баталину официальный сайт "Единой России".

Проведение первого в этом году тематического форума по вопросам культуры в партии объясняют тем, что в феврале был дан старт двум новым партпроектам - "Местный дом культуры" и "Театры малых городов", реализацию которых также предстоит обсудить 25 апреля.

Первый из них предусматривает ремонт и оснащение домов культуры, расположенных в селах и городах численностью до 50 тысяч жителей. По данным куратора проекта, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой, к началу апреля на участие в нем подали заявки более 1600 домов культуры из всех регионов России, большинство из них уже прошли конкурсную процедуру. "Ожидается, что в мае будет закуплено оборудование и начнутся работы по реконструкции домов культуры. Мы предполагаем, что за лето многие объекты в рамках партпроекта будут сданы, и материально-техническая база обновится", - заявляла она.

Второй проект нацелен на поддержку театров в муниципалитетах, районных центрах, небольших городах. В партии рассчитывают, что реализация такого проекта даст возможность укрепить материально-техническую базу, кадровый потенциал этих театров, запустить новые постановки. Как поясняла куратор проекта, депутат Госдумы Оксана Бондарь, "в марте до 160 муниципальных театров в рамках данного партпроекта получат средства для обновления оборудования и организации новых постановок, в это же время начнется реализация проекта в части приобретения технического оборудования, в котором нуждаются театры". "Уже к 1 сентября в учреждениях культуры планируется подготовить новые спектакли для жителей малых городов", - уточняла она.

Программа форума

Работа форума пройдет в формате пленарного заседания и дискуссии на четырех площадках, две из которых тематически связаны с партийными проектами.

Как сообщала Баталина, курирующая в партии проектную работу, первая площадка ("Местный дом культуры: новая модель") будет посвящена вопросам поддержки домов культуры и развитию дистанционный работы культурных центров в отдаленных населенных пунктах.

"Площадка "Культура и образование" соберет людей, занимающихся дополнительным образованием в сфере культуры, в том числе работников художественных школ, школ искусств и других учреждений", - проинформировала замсекретаря Генсовета единороссов. По ее словам, на этой площадке будут обсуждаться поддержка талантливой молодежи и развитие детского культурно-познавательного туризма.

В рамках площадки "Театры и музыкальное творчество" будет дана оценка реализации партпроекта "Театры малых городов", будут обсуждаться работа театров в муниципалитетах, вопросы поддержки музыкального творчества.

Участники дискуссии на площадке "Историческая память" рассмотрят темы восстановления памятников истории, поддержки поисковой деятельности и развития краеведческих музеев.

Предполагается, что по итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума. Они найдут отражение в законотворческой деятельности фракции "Единой России", в работе партпроектов, станут основой для совместной работы Госдумы и правительства РФ.

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