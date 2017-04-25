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Пласидо Доминго и другие звезды пришли на премьеру мюзикла "Анастасия"

Культура
25 апреля, 3:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК корр. ТАСС, Наталья Баринова
Идею постановки предложил американцам российский продюсер Дмитрий Богачев, сценарий мюзикла написал драматург Терренс Макнелли, музыку - Стивен Флаерти
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НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Испанский оперный певец Пласидо Доминго, американские актеры и режиссеры пришли на премьеру мюзикла "Анастасия", основанного на легенде о младшей дочери российского императора Николая II. Показ постановки, идею которой предложил американцам российский продюсер Дмитрий Богачев, в понедельник состоялся на Бродвее в Broadhurst Theatre.

Доминго и другие гости о мюзикле

"У меня уже есть впечатления об этом шоу, я смотрел один из предварительных просмотров, мюзикл отличный, - сказал Доминго журналистам на красной ковровой дорожке. - Здесь прекрасный актерский состав, режиссура Дарко Тресняка феноменальна. Я уверен, что это шоу на Бродвее ждет долгая жизнь".

Предполагается, что в России мюзикл поставят осенью 2018 или 2019 года. "Я бы с удовольствием посетил премьеру в России, - сообщил Доминго. - Но сначала я приеду в июле этого года в Санкт-Петербург, буду давать концерты".

Актриса и певица Лиз Колэуэй, которая озвучила вокальную партию Анастасии в мультфильме 1997 года, сказала, что "очень рада быть на премьере и видеть, что этот мультфильм пришел на Бродвей". Она добавила, что "сама история очень трогательная, она о любви, о семье, о тех вещах, которые каждый надеется обрести". Колэуэй призналась, что также с радостью побывала бы на премьере мюзикла в России. "Я никогда не была в России, надеюсь, меня пригласят", - сказала она.

По словам продюсера Дмитрия Богачева, идея постановки родилась в 2011 году, в 2012 году прошла читка на Бродвее. "Это было так здорово, так эмоционально, мы поняли, что это бродвейская тема, и это будет успешный бродвейский хит, - отметил продюсер. - Хочу, чтобы русская публика увидела и оценила мюзикл". "Может быть в следующем году, может через два года мы поставим спектакль в России, я сделаю все для того, чтобы подарить этот мюзикл российским зрителям", - пообещал он.

На премьеру пришли также создатель мюзикла "Скрипач на крыше", либреттист Шелдон Хэнрик, актер, продюсер, исполнитель роли Джеймса Новака в сериале "Скандал" Дэн Букатинский, один из лучших режиссеров на Бродвее, обладатель двух премий Tony  и пяти премий Drama Desk Джек О’Брайен.

Актеры и сюжет

Сценарий мюзикла написал американский драматург Терренс Макнелли, музыку - композитор Стивен Флаерти. В спектакле заняты Кристи Алтомар (Аня), Дерек Клена (Дмитрий), Рамин Каримлу (Глеб Ваганов). Премьера постановки состоялась 26 мая 2016 года на сцене театра Hartford Stage (штат Коннектикут).

В основу мюзикла легла история, описанная в анимационном фильме "Анастасия" 1997 года, а также реальные события, связанные с Анной Андерсон, которая на протяжении полувека утверждала, что является дочерью последнего русского царя Анастасией Романовой, чудом уцелевшей во время революции в России. По ее рассказам было написано несколько книг, в 1954 году на Бродвее поставлен драматический спектакль, а в 1956 году в Голливуде снят художественный фильм, в котором главную роль сыграла Ингрид Бергман, получившая за нее премию "Оскар".

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