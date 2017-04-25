Киев на время "Евровидения" "зачистят" от бездомных

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Наклейки в метро украинской столицы с призывами купить билеты - единственное свидетельство предстоящего песенного конкурса "Евровидение-2017". За две недели до его проведения пока не видно, что в украинской столице вскоре развернется событие международного масштаба.

Возле Международного выставочного центра (МВЦ), который станет главной ареной песенного конкурса, и расположенной рядом станции метро "Левобережная" пока идут строительные работы. С части автодорог пока снят верхний слой асфальта. На стороне Днепра весь сквер в разрытых ямах, возле которых возвышаются горы строительного мусора, из земли торчат провода, много разбитых бордюров, между деревьями валяются мешки с цементом.

Между тем совсем рядом продолжают работать торговые палатки, которые в Киеве называют МАФами (малые архитектурные формы). И хотя мэр Киева Виталий Кличко обещал их закрыть, поскольку они "портят общую картину", торговля идет полным ходом, причем и у метро "Левобрежная", у здания МВЦ.

Ряд территорий власти уже обустроили, однако местные жители жалуются на неудобства и низкое качество сделанного. "Видно, что все делается спустя рукава. Все как-то недодумано, неудобно", - приводит слова возмущения жителей микрорайона издание "Вести".

В то же время столичные власти и коммунальщики уверяют, что к "Евровидению" успеют все привести в порядок. Правда, проблемы возникли с долгостроем - зданием "Нафтогаза Украины", которое находится между МВЦ и метро "Левобережная". Мэр Киева попросил "Нафтогаз" закрыть долгострой баннером, но там отказались "из-за нехватки средств".

На маскировку необходимо около 12 млн гривен (более $440 тыс.), а денег на это нет ни у Киева, ни у кабинета министров. Между тем изначально власти предполагали превратить долгострой в огромный экран, на котором будут транслировать конкурс.

Гостям "Евровидения" советуют не стесняться "кричать и убегать"

Готовится к приему песенного конкурса и Национальная полиция Украины. Ведомство уже опубликовало "Гид по безопасности" для иностранных гостей "Евровидения". Инструкция переведена на английский, испанский, немецкий, французский и русский языки.

Советы довольно банальные. Валюту советуют обменивать только в банках и не оставлять вещи без присмотра. В случае опасности полиция советует не стесняться "кричать и убегать". При этом правоохранители предупреждают, что при необходимости полицейский может обыскать иностранного гостя или применить силу.

Обеспечивать безопасность конкурса будут 10 тыс. полицейских.

Готовится большая "зачистка" бездомных

По данным издания "Вести", до начала "Евровидения" в столице готовится спецоперация: бездомных планируют вывезти подальше от города, чтобы не нервировали гостей конкурса. Эту информацию подтвердила и пресс-служба полиции Киева. "Этот вопрос сейчас решается, мероприятия в стадии разработки. Об этом должен заявить глава полиции Киева", - сказала заместитель спикера столичной полиции Яна Семенюк.

Больше всего бездомных возле Центрального вокзала. Работающий там патрульный также рассказал "Вестям", что готовится "зачистка". "Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно. Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле", - отметил патрульный Сергей.

По его словам, полиция иногда проводит такие рейды, но бездомные снова возвращаются.

Вопрос их размещения осложняется тем, что в Киеве нет приютов.

Главная арена "Евровидения-2017"

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр (МВЦ), который расположен на левом берегу Днепра в Киеве.

МВЦ - самый крупный выставочный комплекс Украины, объединяющий три павильона общей площадью 58 тысяч квадратных метров, из которых более 28 тысяч - выставочные залы. Рядом есть несколько гостиниц, прямой путь к аэропорту "Борисполь", ветка метро, которую обещают отремонтировать к конкурсу и которая за 10 минут доставит гостей в центр города, парковка на 2,5 тысяч мест.

При этом киевский Международный выставочный центр станет одной из самых маленьких площадок, где проводилось "Евровидение" за последние пять лет. Она рассчитана на около 8 тысяч мест. В то же время Globe Arena в Стогкольме, принявшая прошлогодний песенный конкурс, вмещает от 14000 до 16000 зрителей.