Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на новый сезон

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ) первым среди столичных сценических коллективов объявил во вторник планы на новый сезон.

Для МАМТ предстоящий творческий год станет предъюбилейным, 99-м по счету, в течение которого предполагается показать публике более 10 премьер.

О будущих работах на специальной пресс-конференции сообщили журналистам генеральный директор театра Антон Гетьман, художественный руководитель оперной труппы Александр Титель и художественный руководитель балета Лоран Илер.

В опере

Список премьер откроется 7 октября оперой Сергея Прокофьева "Обручение в монастыре". В 2000 году этот спектакль уже был поставлен в МАМТ, теперь будет представлена его новая редакция. Дирижером возобновления выступит знаменитый маэстро Александр Лазарев. Режиссеры- постановщики - Александр Титель и Людмила Налетова, сценограф и художник по костюмам - Владимир Арефьев.

Затем несколько измененный творческий коллектив в составе режиссера Александра Тителя, художника Владимира Арефьева и дирижера Евгения Бражника осуществит постановку оперы Леоша Яначека "Енуфа", премьера которой состоится уже 28 февраля 2018 года.

На 17 мая на Малой сцене намечен показ оратории Генделя "Триумф времени и бесчувствия", которая впервые ставится в России. Режиссером спектакля станет Константин Богомолов, который намерен работать со своим постоянным соавтором - художником Ларисой Ломакиной. Дирижер - Филипп Чижевский.

Завершит парад оперных премьер 20 июня "Макбет" Джузеппе Верди. Эту постановку осуществит известный драматический режиссер Кама Гинкас. Художник - Сергей Бархин, в качестве музыкального руководителя заявлен главный дирижер МАМТ Феликс Коробов.

В балете

В планах балетной труппы МАМТ значатся восемь новых названий. Так, 25 ноября программа вечера балета объединила сразу три российские премьеры. Это - "Ореол" в хореографии Пола Тейлора, "Онис" Жака Гарнье и "Тюль" Александра Экмана. К ним добавится "Серенада" Джорджа Баланчина - этот балет впервые будет исполнен артистами МАМТ.

Следующий вечер балетных премьер состоится 5 апреля. Он включит "Одинокого Джорджа" в хореографии Марка Геке и "Минус 16" Охада Нахарина, которые в России будут поставлены впервые. К ним добавится возобновленный "Призрачный бал" Дмитрия Брянцева - известного хореографа, который многие годы возглавлял балетную труппу Театра Станиславского и Немировича-Данченко.

Ровно через три месяца - 5 июля - на Основной сцене МАМТ представят "Дон Кихота" в хореографической редакции Рудольфа Нуреева. В этой редакции знаменитый балет никогда не ставили в России.

Фестивали, концерты, гастроли

В числе специальных событий на сборе труппы МАМТ были названы два популярных фестиваля: "Dance Inversion" и "Context. Диана Вишнева". Первый смотр пройдет в сентябре, а второй - в ноябре на Основной сцене театра. Затем в феврале 2018 года эти подмостки будут предоставлены Международному фестивалю вокальной музыки "Опера априори".

Серия концертов по традиции продолжится в "Музыкальной гостиной".

Событием обещает стать вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, который состоится в апреле 2018 года. В его программе примут участие Балетная школа Парижской национальной оперы, Московская государственная академия хореографии, а также хозяева - Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко.

Что касается гастролей, то с 30 апреля по 14 мая 2018 года спектакль "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова будет идти на сцене Израильской оперы в Тель-Авиве.

Кроме того, в течение сезона на Малой сцене МАМТ будет организован проект "Опера на экране", который представит зрителям спектакли фестиваля в Экс-ан-Прованс (Франция). Для показа отобраны, в частности, "Электра" режиссера Патриса Шеро, "Царь Эдип"/"Симфония псалмов" (режиссер Питер Селларс), "Пеллеас и Мелизандра" (режиссер Кэти Митчелл) и "Кармен" в постановке Дмитрия Чернякова.