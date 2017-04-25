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Продажи музыки в сети достигли 50% от мирового рынка

Культура
25 апреля, 17:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, апреля. /ТАСС
Общие доходы отрасли в 2016 году составили $15,7 млрд, большая часть выручки пришлась на стриминговые сервисы, позволяющие прослушивать музыку онлайн
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ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Мировые продажи в сфере звукозаписывающей индустрии уже второй год подряд продолжают увеличиваться. Согласно обнародованному отчету Международной федерации звукозаписи (IFPI), в 2016 году был отмечен самый большой прирост за всю историю наблюдений, при этом главную роль сыграли продажи музыки в сети.

Общие доходы отрасли в 2016 году составили $15,7 млрд, что на 5,9% больше, чем в 2015 году, когда доходы выросли на 3,2% и практически достигли $15 млрд. Большая доля выручки приходится на стриминговые сервисы, позволяющие прослушивать музыку онлайн, которые, по данным IFPI, выросли за год на целых 60,4%, а число их платных подписчиков достигло 112 млн. В то же время доходы от скачивания композиций сократились на 20,5%.

Самым крупным стриминговым сервисом авторы называют Spotify, а также отмечают высокий темп роста сервиса Apple Music, открытого летом 2015 года. В IFPI обращают внимание на то, что данный рынок в целом демонстрирует устойчивый рост. Для сравнения, в 2014 году доходы музыкальных онлайн-сервисов увеличились на 36,2%, а в 2015 году - на 47,3%.

"Впервые за всю историю наблюдений нематериальные продажи (не на физических носителях - прим. ТАСС) составили 50% от общего объема мирового рынка", - констатируют в IFPI. В то время как совокупные доходы стриминговых сервисов и скачивания композиций выросли на 17,7%, доходы рынка музыки на физических носителях снизились на 7,6%. В общей сложности на физические носители приходится 34% от общих мировых продаж в музыкальной индустрии.

Международная федерация звукозаписи была основана в 1933 году. На сегодняшний день организация объединяет 1,3 тыс. звукозаписывающих компаний из 57 стран мира, включая Россию. Почетным председателем организации с 2011 года является Пласидо Доминго.

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