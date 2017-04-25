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Литературная премия "Русский Букер" начала прием произведений в новом сезоне

Культура
25 апреля, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В этом году жюри премии возглавил писатель Петр Алешковский, в судейский состав также вошли поэт Алексей Пурин, критик Артем Скворцов и прозаик Александр Снегирев
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Престижная национальная литературная премия "Русский Букер" объявила об открытии нового сезона и пригласила писателей к участию в литературном состязании. Об этом говорится в распространенном сообщении представителей премии.

"Комитет премии "Русский Букер" объявил о начале очередного конкурса на лучший роман года, написанный на русском языке, - отмечается в сообщении. - Существующая с 1992 года старейшая в России независимая литературная премия будет присуждена в 26-й раз".

Жюри этого года возглавил писатель Петр Алешковский, в судейский состав также вошли поэт Алексей Пурин, критик Артем Скворцов, прозаик Александр Снегирев.

В конкурсе могут участвовать романы, опубликованные в период с 16 июня 2016 года по 15 июня 2017 года. Первый приз премии составляет 1,5 млн руб., все финалисты получат по 150 тыс. руб. Длинный список огласят 8 сентября, список финалистов станет известен 26 октября, а имя лауреата назовут 5 декабря.

Ранее сообщалось, что премия оказалась на грани закрытия из-за отсутствия спонсора. Новым попечителем стала кинокомпания "Фетисов Иллюзион".

Премия "Русский Букер" основана в 1991 году как первая негосударственная премия в России после 1917 года. Присуждаемая ежегодно за лучший роман года на русском языке, она завоевала и сохраняет репутацию самой престижной литературной премии страны. Лауреатами премии в разные годы становились писатели Владимир Маканин, Булат Окуджава, Людмила Улицкая и другие.

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