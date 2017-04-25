Украина в ближайшее время может прекратить электроснабжение ДНРМеждународная панорама 25 апреля, 20:23
Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в ЯлтеМеждународная панорама 25 апреля, 20:20
Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионате РоссииСпорт 25 апреля, 20:19
Карякин обыграл Топалова в пятом туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 25 апреля, 20:14
Зарплата сотрудников Сбербанка в 2016 г. в среднем выросла на 8%Экономика и бизнес 25 апреля, 20:07
Генсек ОБСЕ: с начала 2017 года в Донбассе погибли 140 мирных жителейМеждународная панорама 25 апреля, 19:29
Рэпер Дрейк стал самым продаваемым музыкальным исполнителем 2016 годаКультура 25 апреля, 19:11
Чакветадзе: Шарапова способна к концу года войти в первую десятку мирового теннисаСпорт 25 апреля, 19:03
Путин поддержал создание системы продвижения российских товаров на внутреннем рынкеЭкономика и бизнес 25 апреля, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Канадский рэпер Дрейк стал самым продаваемым музыкальным исполнителем 2016 года, свидетельствует опубликованный ежегодный доклад о состоянии музыкального рынка, который подготовила Международная федерация звукозаписи (IFPI - International Federation of the Phonographic Industry). На втором месте в докладе значится Дэвид Боуи, скончавшийся от рака в самом начале минувшего года, но успевший выпустить при жизни более чем успешный альбом Blackstar. Третью строчку занимает группа Coldplay. В десятку, помимо Боуи, также попал еще один умерший в прошлом году музыкант - Принс, занявший девятое место в списке.
Самым продаваемым музыкальным альбомом стал Lemonade американской певицы Бейонсе. Второе и третье места заняли, соответственно, альбомы "25" британки Адель и "Views" Дрейка.
Наиболее популярным синглом оказался "One Dance" Дрейка. Далее идут "Love Yourself" Джастина Бибера и "Closer" дуэта The Chainesmokers с участием певицы Холзи.
Согласно данным IFPI, доходы глобальной музыкальной индустрии выросли по итогам 2016 года на 5,9 % и составили $15,7 млрд. Федерация, секретариат которой расположен в Лондоне, также привела данные, которые свидетельствуют о значительном увеличении музыкальных продаж, реализуемых в цифровом формате. Теперь составляющая таких продаж достигла 50% от общего объема музыкальной продукции, а доходы от реализации музыки на цифровых носителях выросли на 17,7%.
Но самый заметный рост доходов - на 60,4% за 12 месяцев - отмечен у компаний, занимающихся потоковым музыкальным вещанием. В такой ситуации пострадали традиционные виды продаж: доходы от реализации музыкальных записей в материальном формате - то есть тех, которые продаются в виде компакт-дисков, виниловых пластинок и т.д. - упали за год на 7,6%, а от традиционного скачивания музыкальных произведений в интернете - на 20,5%.
"История звукозаписывающей индустрии на протяжении двух последних десятилетий заключается в переходе от физических носителей к цифровым, от владения - к доступу", - заявила в связи с публикацией доклада исполнительный директор IFPI Фрэнсис Мур.