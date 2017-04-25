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Рэпер Дрейк стал самым продаваемым музыкальным исполнителем 2016 года

Культура
25 апреля, 19:11 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
На втором месте Дэвид Боуи, скончавшийся от рака в начале минувшего года, но успевший выпустить при жизни альбом Blackstar. Третью строчку занимает группа Coldplay
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Дрейк

Дрейк

© Photo by Joel Ryan/Invision/AP

ЛОНДОН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Канадский рэпер Дрейк стал самым продаваемым музыкальным исполнителем 2016 года, свидетельствует опубликованный ежегодный доклад о состоянии музыкального рынка, который подготовила Международная федерация звукозаписи (IFPI - International Federation of the Phonographic Industry). На втором месте в докладе значится Дэвид Боуи, скончавшийся от рака в самом начале минувшего года, но успевший выпустить при жизни более чем успешный альбом Blackstar. Третью строчку занимает группа Coldplay. В десятку, помимо Боуи, также попал еще один умерший в прошлом году музыкант - Принс, занявший девятое место в списке.

Самым продаваемым музыкальным альбомом стал Lemonade американской певицы Бейонсе. Второе и третье места заняли, соответственно, альбомы "25" британки Адель и "Views" Дрейка.

Наиболее популярным синглом оказался "One Dance" Дрейка. Далее идут "Love Yourself" Джастина Бибера и "Closer" дуэта The Chainesmokers с участием певицы Холзи.

Согласно данным IFPI, доходы глобальной музыкальной индустрии выросли по итогам 2016 года на 5,9 % и составили $15,7 млрд. Федерация, секретариат которой расположен в Лондоне, также привела данные, которые свидетельствуют о значительном увеличении музыкальных продаж, реализуемых в цифровом формате. Теперь составляющая таких продаж достигла 50% от общего объема музыкальной продукции, а доходы от реализации музыки на цифровых носителях выросли на 17,7%.

Но самый заметный рост доходов - на 60,4% за 12 месяцев - отмечен у компаний, занимающихся потоковым музыкальным вещанием. В такой ситуации пострадали традиционные виды продаж: доходы от реализации музыкальных записей в материальном формате - то есть тех, которые продаются в виде компакт-дисков, виниловых пластинок и т.д. - упали за год на 7,6%, а от традиционного скачивания музыкальных произведений в интернете - на 20,5%.

"История звукозаписывающей индустрии на протяжении двух последних десятилетий заключается в переходе от физических носителей к цифровым, от владения - к доступу", - заявила в связи с публикацией доклада исполнительный директор IFPI Фрэнсис Мур.

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