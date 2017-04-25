Фестиваль детского кино впервые пройдет в Крыму в сентябре

Украина в ближайшее время может прекратить электроснабжение ДНРМеждународная панорама 25 апреля, 20:23
Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в ЯлтеМеждународная панорама 25 апреля, 20:20
Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионате РоссииСпорт 25 апреля, 20:19
Карякин обыграл Топалова в пятом туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 25 апреля, 20:14
Зарплата сотрудников Сбербанка в 2016 г. в среднем выросла на 8%Экономика и бизнес 25 апреля, 20:07
Генсек ОБСЕ: с начала 2017 года в Донбассе погибли 140 мирных жителейМеждународная панорама 25 апреля, 19:29
Рэпер Дрейк стал самым продаваемым музыкальным исполнителем 2016 годаКультура 25 апреля, 19:11
Чакветадзе: Шарапова способна к концу года войти в первую десятку мирового теннисаСпорт 25 апреля, 19:03
Путин поддержал создание системы продвижения российских товаров на внутреннем рынкеЭкономика и бизнес 25 апреля, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Первый фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" со 2 по 7 сентября пройдет в крымском курорте Евпатория, сообщила пресс-служба правительства республики.
"Впервые в этом году со 2 по 7 сентября 2017 года в городе Евпатории пройдет открытый фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров", - говорится в сообщении.
Идея проведения "Солнечного острова" принадлежит народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну, он же назначен президентом кинофестиваля. В прошлом году в Евпатории проходила презентация фестиваля, тогда творческой составляющей мероприятия стали кинопоказы 10 детских фильмов, снятых на киностудиях России в 2014-2016 годах.
Организаторы уверены, что кинофестиваль послужит созданию в Крыму благоприятных условий для развития киноиндустрии, а также займет достойное и прочное место в культурной жизни полуострова. Кроме того, "Солнечный остров" сыграет свою значимую роль в деле "воспитания высокой нравственной культуры, духовности и патриотизма подрастающего поколения", говорится в сообщении.
Крым известен своей кинематографической историей всему миру, ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. Так, например, в Ялте снимали эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию", в районе Судака был снят "Отелло" с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях. На полуострове также снимали такие фильмы, как "Акваланги на дне", "Василий Буслаев", "Одиссея капитана Блада" и такие известные советские блокбастеры, как "Пираты XX века" и "Одиночное плавание", что было своеобразным ответом голливудскому циклу о Рэмбо. Одним из самых известных телесериалов, который снимался в Крыму чуть более десяти лет назад, стал фильм Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".