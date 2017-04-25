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Фестиваль детского кино впервые пройдет в Крыму в сентябре

Культура
25 апреля, 19:36 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Идея проведения фестиваля "Солнечный остров" принадлежит народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Первый фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" со 2 по 7 сентября пройдет в крымском курорте Евпатория, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Впервые в этом году со 2 по 7 сентября 2017 года в городе Евпатории пройдет открытый фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров", - говорится в сообщении.

Идея проведения "Солнечного острова" принадлежит народному артисту РФ Дмитрию Харатьяну, он же назначен президентом кинофестиваля. В прошлом году в Евпатории проходила презентация фестиваля, тогда творческой составляющей мероприятия стали кинопоказы 10 детских фильмов, снятых на киностудиях России в 2014-2016 годах.

Организаторы уверены, что кинофестиваль послужит созданию в Крыму благоприятных условий для развития киноиндустрии, а также займет достойное и прочное место в культурной жизни полуострова. Кроме того, "Солнечный остров" сыграет свою значимую роль в деле "воспитания высокой нравственной культуры, духовности и патриотизма подрастающего поколения", говорится в сообщении.

Крым известен своей кинематографической историей всему миру, ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. Так, например, в Ялте снимали эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию", в районе Судака был снят "Отелло" с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях. На полуострове также снимали такие фильмы, как "Акваланги на дне", "Василий Буслаев", "Одиссея капитана Блада" и такие известные советские блокбастеры, как "Пираты XX века" и "Одиночное плавание", что было своеобразным ответом голливудскому циклу о Рэмбо. Одним из самых известных телесериалов, который снимался в Крыму чуть более десяти лет назад, стал фильм Владимира Бортко по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

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