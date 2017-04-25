Пятая часть "Индианы Джонса" с Харрисоном Фордом выйдет летом 2020 года

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьера пятой части легендарной киноэпопеи про "Индиану Джонса" назначена на 10 июля 2020 года. Главную роль бесстрашного археолога сыграет Харрисон Форд, режиссером станет снявший предыдущие четыре фильма Стивен Спилберг, сообщили в компании Lucasfilm (входит в корпорацию The Walt Disney Company).

Первые три картины саги были сняты еще в 1980-х: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981 год), "Индиана Джонс и Храм судьбы" (1984 год), а также "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989 год). Последняя на данный момент лента "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" вышла в прокат в 2008 году.

Общие мировые сборы всех фильмов франшизы превысили $2 млрд.

Харрисон Форд известен своими работами в киносаге "Звездные войны", а также фильмах "Игры патриотов", "Бегущий по лезвию", "Самолет президента". 74-летний актер является обладателем целого ряда престижных премий, в том числе "Золотого глобуса". Всего он снялся в более чем 50 фильмах.