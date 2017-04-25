Пятая часть "Индианы Джонса" с Харрисоном Фордом выйдет летом 2020 года

"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игреСпорт 26 апреля, 0:47
ЦСКА и "Зенит" проведут в среду матчи чемпионата России по футболуСпорт 26 апреля, 0:21
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Басконию" и вышли в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 0:07
Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 годуЭкономика и бизнес 25 апреля, 23:50
Два мяча Косты помогли "Челси" обыграть "Саутгемптон" в матче чемпионата АнглииСпорт 25 апреля, 23:44
Макарова может сыграть с Шараповой во втором круге турнира в ШтутгартеСпорт 25 апреля, 23:35
СМИ: Николас Кейдж сломал ногу на съемках в БолгарииКультура 25 апреля, 23:31
Стала известна дата премьеры девятой части "Звездных войн"Культура 25 апреля, 23:24
Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 6 тыс. пунктовЭкономика и бизнес 25 апреля, 22:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьера пятой части легендарной киноэпопеи про "Индиану Джонса" назначена на 10 июля 2020 года. Главную роль бесстрашного археолога сыграет Харрисон Форд, режиссером станет снявший предыдущие четыре фильма Стивен Спилберг, сообщили в компании Lucasfilm (входит в корпорацию The Walt Disney Company).
Первые три картины саги были сняты еще в 1980-х: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981 год), "Индиана Джонс и Храм судьбы" (1984 год), а также "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989 год). Последняя на данный момент лента "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" вышла в прокат в 2008 году.
Общие мировые сборы всех фильмов франшизы превысили $2 млрд.
Харрисон Форд известен своими работами в киносаге "Звездные войны", а также фильмах "Игры патриотов", "Бегущий по лезвию", "Самолет президента". 74-летний актер является обладателем целого ряда престижных премий, в том числе "Золотого глобуса". Всего он снялся в более чем 50 фильмах.