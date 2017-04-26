Выставка сценографии "Итоги сезона" открывается в Москве в бывшей медсанчасти №32

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Итоги театрального сезона подведет выставка сценографии, открывающаяся в среду в новом филиале Театрального музея им. А. А. Бахрушина - бывшей медсанчасти №32.

В экспозиции представлены работы 70 столичных сценографов, которые в течение сезона оформили десятки спектаклей, сообщили ТАСС в Союзе театральных деятелей (СТД) РФ, традиционно выступающем организатором проекта.

Нынешняя выставка "Итоги сезона" станет уже 53-й по счету. Более полувека назад у ее истоков стояли корифеи сценографического искусства - Вадим Рындин, Борис Кноблок, Александр Лушин, Милица Пожарская. Выставку они задумывали не для себя. Для молодых, чтобы они органично вошли в профессию и почувствовали московский круг как цеховое сообщество. Чтобы увидели свои работы рядом с произведениями классиков.

Такой демократический подход по сей день остается неизменным, отметили в СТД. Пока жив театр, будет жива и выставка, рассказывающая о премьерах сезона работами художников-постановщиков и художников по костюмам. И совершенно не важно, какие регалии у ее участников и каков их профессиональный статус.

Полифония различных возрастных категорий, художественных пристрастий, сценографических школ позволяет "Итогам" отражать реальную историю современного театра со всеми его взлетами, новациями, а иногда и падениями. "Итоги" - правдивый срез театрального сезона без маскировки и прикрас. Каков сезон - такова и выставка, заверяют ее организаторы.

В выставке принимают участие 70 московских авторов, в том числе Сергей Бархин с работой "Изгнание" (Театр им. Маяковского, режиссер Миндаугас Карбаускис), Владимир Арефьев с эскизами к спектаклю "Человек из ресторана" (Театр "Сатирикон", режиссер Егор Перегудов), Юрий Хариков с макетами декораций к постановке "Перед заходом солнца" (Электротеатр Станиславский, режиссер Владимир Космачевский), Борис Бланк с эскизами к "Энергичным людям" (Театр им. Моссовета, режиссер Павел Хомский), Николай Симонов с макетом к спектаклю "Кроличья нора" (Театр на Малой Бронной, режиссер Сергей Голомазов) и многие другие.

"Художники бесстрашно вторглись в пространство санчасти №32, переданное музею Бахрушина, еще не отреставрированное, хранящее чужие запахи, и освоили больничные коридоры, процедурные кабинеты, рентгеновские и лабораторные помещения", - рассказала куратор выставки Инна Мирзоян, добавив, что экспозиция "Итоги сезона" будет открыта для посетителей до 31 мая.