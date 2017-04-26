Выставка "наивной художницы" Кати Медведевой открывается в Петровском Пассаже

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Выставка произведений представительницы так называемого "наивного искусства", известной художницы Кати Медведевой открывается в Москве, в элитном здании Петровского Пассажа. Экспозиция проводится в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", сообщила ТАСС организатор смотра Эдит Куснирович.

Собеседница агентства напомнила, что на долю Кати Медведевой выпала непростая судьба. Она - воспитанница детдома, а в живописи - самоучка. Прежде чем стать художницей, работала ткачихой, нянечкой в детском саду, почтальоном. Рисовать начала почти в 40 лет.

Но уже спустя три месяца состоялась ее первая выставка, а еще через 20 лет ее картины висели в Париже в одном зале с работами Марка Шагала и Анри Матисса. "Чисто русский талант", - писал про нее восхищенный Шагал.

"Русский самородок!" - восклицали критики, а коллекционеры выстраивались в очередь за ее работами, которые ныне находятся во многих государственных музеях и сотнях частных собраний России, Германии, США, Франции.

Ретроспектива "Катя Медведева. Искусство чистой души", развернутая в Петровском Пассаже, приурочена к 80-летнему юбилею художницы и 40 годам, которые она посвятила живописи.

Экспозиция проводится при поддержке компании BOSCO DI CILIEGI, она включила произведения Кати Медведевой из десяти частных собраний. Это - живопись маслом, акрилом и темперой, акварели, работы на бархате и шелке.

По словам Кати, выбор техники при работе над картиной зависит от темы произведения и настроения: "Когда я деловая - использую акрил, когда думаю о небесах - в руках оказывается темпера, а если по душам поговорить хочется - пишу маслом".

К выставке издан каталог с репродукциями 150 произведений из частных собраний. Посетители Петровского Пассажа также могут приобрести некоторые из представленных работ Медведевой, ретроспектива которой будет демонстрироваться до 31 мая.