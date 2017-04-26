Михалков считает справедливым, что государство определяет заказ на кинопроизводство

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков считает справедливой ситуацию, когда министерство культуры задает Фонду кино свои требования к кинопроектам, на которые выделяются бюджетные деньги.
Об этом он сегодня заявил журналистам после пресс-конференции в ТАСС.
Ранее Фонд кино и Минкультуры подписали соглашение о количестве и порядке выделения бюджетных средств на производство фильмов. В 2017 году Фонд кино распределит 4 млрд рублей: 2 млрд - безвозвратных средства на поддержку проектов кинокомпаний-лидеров отечественного производства, 500 млн - лидерам на условиях стопроцентной возвратности, 500 млн - безвозвратные средства на проекты иных компаний, 1 млрд - на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тыс.
"Вы приходите в ресторан и заказываете рыбу, а вам приносят борщ, что вы скажете? Я могу понять недоумение людей, которые дают деньги на кино, предполагают, что "будет это", а получают другое. Свобода творчества… тогда попытайся сделать это за спонсорские деньги или за свои", - сказал Михалков, отвечая на вопрос, считает ли он справедливым контроль за деятельностью Фонда кино.
Михалков считает, что разумный инструмент - защита сценария до получения бюджетных средств. "Писатель пишет и может положить в стол, художник пишет картину и может держать ее в кладовке, а кинематограф - это индустрия, которая стоит огромных денег и, кроме того, она должна их как-то возвращать", - отметил режиссер.
По его мнению, исключение может быть сделано только для картин, "которые носят нетленный характер".
Михалков напомнил, что в СССР "кинематограф абсолютно спокойно мог себя кормить сам". "Не было интернета, не было других развлечений, люди ходили в кино. Кино приносило стране доход третий после табака и водки" , - подчеркнул он.
"Но сегодня другая ситуация. И, конечно, если бы государство сегодня не вкладывало в кинематограф, кино бы просто умерло, или было бы такое кино - "мама, не горюй". Если мы получаем эти деньги от государства, мы должны хотя бы на 60% соответствовать тому, что мы обещаем", - заявил он.
Михалков также не разделяет высказывания некоторых представителей кинематографической отрасли на счет цензуры. "Жалобы многих моих коллег на цензуру мне просто смешны. Пожили бы вы 35 лет назад, а лучше - 60. Неблагодарность во многом моих коллег, она несправедлива", - сказал Михалков.
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал чиновников "подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать". Об этом он заявил на форуме "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия".