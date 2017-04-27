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Малый драматический театр России впервые выступил на гастролях в Вашингтоне

Культура
27 апреля, 7:19 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Дебют МДТ состоялся в главном театрально-концертном комплексе американской столицы - Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Академический Малый драматический театр (МДТ) - Театр Европы из Санкт-Петербурга начал в среду вечером первые в своей истории гастроли в столице США. Артисты знаменитого российского коллектива во главе со своим прославленным режиссером Львом Додиным привезли в Вашингтон спектакль "Три сестры". Пьеса, которую играют на русском языке с английскими субтитрами, будет идти в американской столице по 30 апреля.

Дебют МДТ состоялся в главном театрально-концертном комплексе американской столицы - Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Гастроли российских артистов в Вашингтоне стали частью отдельного проекта Кеннеди-центра, в рамках которого приглашения выступить на его сцене были направлены труппам пятьвыдающихся театральных режиссеров современности.

Конечно, уже сам факт присутствия в данном списке МДТ во главе с его бессменным художественным руководителем и директором Додиным стал бесспорным признанием заслуг россиян. Наряду с Додиным такие приглашения получили легендарный британский режиссер Питер Брук, канадец Робер Лепаж, кубинец Карлос Диас и подданный Кувейта и Великобритании Сулейман аль-Бассам.

Открылся этот проект в середине марта спектаклем Лепажа, а закрывать его довелось Додину. "При создании этой серии я опиралась на одних из величайших и имеющих самое широкое признание режиссеров", - заявила вице-президент Кеннеди-центра, курирующая танцевальные и международные программы, Алиша Адамс. Она также пояснила, что стремилась познакомить зрителя с работами режиссеров, представляющих различные поколения.

Как подтвердила Адамс в январе ТАСС, что у Кеннеди-центра есть стремление налаживать взаимодействие с теми театральными коллективами России, с которыми оно прежде отсутствовало. МДТ она тогда охарактеризовала как "одну из получивших наиболее широкое международное признание российских трупп", указав, что на сцене Кеннеди-центра Додин представит свое "видение шедевра Антона Чехова".

"Постановкой этой блестящей и сложной пьесы легендарного драматурга руководит знаменитый режиссер Лев Додин. Мы предвкушаем их (актеров МДТ- прим. ТАСС) дебют в Кеннеди-центре, поскольку они никогда прежде не выступали в Вашингтоне", - подчеркнула Адамс.

Додин первым из российских режиссеров был удостоен высшей театральной премии Совета Европы "Европа - театру" (в 1999 году). В 2012 году петербуржец был избран почетным президентом Союза театров Европы. МДТ был открыт в 1944 году, первые большие гастроли театра за рубежом прошли в 1988 году. В Соединенных Штатах, за исключением Вашингтона, МДТ выступал далеко не раз.

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