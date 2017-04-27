Оригинальную версию мюзикла Notre Dame de Paris впервые покажут в РФ в 2018 году

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мюзикл Notre Dame de Paris на французском языке впервые привезут в Россию - это будет премьера оригинальной версии в РФ. Об этом ТАСС сообщили организаторы показов, уточнив, что гастроли спектакля пройдут 12-15 апреля 2018 года в Государственном Кремлевском дворце.

"Российские гастроли пройдут в рамках мирового турне, стартовавшего в Париже в ноябре 2016 года, - уточнили организаторы. - Впервые российские зрители смогут услышать знаменитые песни Belle, Danse mon Esmeralda, Le temps des cathdrales и другие хиты на французском языке". Создатели спектакля объявили о возобновлении показа оригинальной версии французской постановки в феврале 2016 года, мировая премьера состоялась осенью в парижском Дворце Съездов.

Notre Dame de Paris в России

"Мы счастливы, что у российских зрителей наконец-то появилась возможность оценить оригинальную, французскую версию мюзикла, - приводят организаторы слова российского промоутера мюзикла Анны Ващилиной. - То, что московские гастроли пройдут именно в 2018 году, когда мюзикл будет праздновать свое двадцатилетие - большая удача. Сейчас мюзикл с большим успехом гастролирует по Франции, спрос на постановку огромный", - добавила она.

Премьера российской версии мюзикла состоялась в 2002 году. Десять лет спустя, в 2012 и 2013 годах, в Москве можно было увидеть английскую версию "Нотр-Дама".

О мюзикле

Notre Dame de Paris - французско-канадский мюзикл Риккардо Коччанте и Люка Пламондона по роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Премьера постановки состоялась в Париже в 1998 году, после чего спектакль увидели более 12 млн человек. За 20 лет существования мюзикла было продано более 11 млн копий CD и DVD, сыграно более 4 тыс. спектаклей в 20 странах. Спектакль был выпущен на 9 языках, в том числе на русском.

Оригинальная версия мюзикла включает в себя 200 тонн декораций, которые перевозятся в семи мегатрейлерах. В постановке заняты более 70 человек, среди которых артисты, танцоры, акробаты и техническая команда.