Пресс-конференция, посвященная 130-летию со дня рождения Самуила Маршака. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта, литературоведа, переводчика, основоположника отечественной детской литературы Самуила Маршака.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, внук поэта Александр Маршак, заместитель гендиректора по почтовому бизнесу "Почты России" Инесса Галактионова и директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина рассказывают об открытии памятника поэту в Лялином переулке в Москве, запуске тематического поезда в метро, посвященного творчеству Маршака, и совместной акции издательства "Малыш" с "Почтой России".