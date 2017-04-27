Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-конференция, посвященная 130-летию со дня рождения Самуила Маршака. Видеотрансляция

Культура
27 апреля, 14:14 UTC+3

Участники мероприятия рассказывают, в том числе, об открытии памятника поэту в Лялином переулке в Москве и запуске тематического поезда в метро

Поделиться
Материал из 1 страницы

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта, литературоведа, переводчика, основоположника отечественной детской литературы Самуила Маршака.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, внук поэта Александр Маршак, заместитель гендиректора по почтовому бизнесу "Почты России" Инесса Галактионова и директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина рассказывают об открытии памятника поэту в Лялином переулке в Москве, запуске тематического поезда в метро, посвященного творчеству Маршака, и совместной акции издательства "Малыш" с "Почтой России".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
2
Уилл Смит и Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном "Ашот-7"
2
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
3
Берлин – Москва: прагматичный визит Ангелы Меркель в Россию
4
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
5
СМИ: израильские ВВС нанесли удар в окрестностях международного аэропорта в Дамаске
6
Движение поездов на оранжевой линии московского метро восстановлено
7
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
Темы дня
Загрузка...
Реклама