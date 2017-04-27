Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мадриде за €8 млн продана картина, предположительно написанная Веласкесом

Культура
27 апреля, 10:29 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Речь идет о малоизвестной картине "Портрет девочки", написанной между 1617 и 1618 годами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 27 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Малоизвестная картина "Портрет девочки", автором которой предположительно является известный испанский художник Диего Веласкес (1599-1660), была продана в Мадриде за €8 млн. Об этом сообщил аукционный дом Abalarte.

По его информации, полотно было продано по стартовой цене неназванному испанскому коллекционеру. Картина хранилась последние 100 лет в одной андалусской семье, которая не подозревала о ее ценности. Как считают искусствоведы, "Портрет девочки" принадлежит к раннему периоду творчества Веласкеса и был написан между 1617 и 1618 годами, когда художнику было всего 18-19 лет.

На полотне размером 57,5 на 44 см изображена девочка в белой блузке и коричневой кофте с зеленой шалью. Руки ребенка сложены словно в молитве, взор обращен к смотрящему на портрет. Как отметили в аукционном доме, речь идет об "особенном произведении искусства", которое представляет собой "неоценимый вклад в изучение Веласкеса", поскольку картина относится к эпохе работы художника в Севилье (автономное сообщество Андалусия) - "самому таинственному и наименее изученному" периоду творческой деятельности живописца.

Ранее министерство образования, культуры и спорта Испании запретило вывозить портрет из страны в связи с тем, что картина представляет "чрезвычайный интерес" для культурного наследия королевства. "Хотя еще должны быть проведены некоторые более полные исследования, все указывает на то, что речь идет о работе Веласкеса", - заявили в министерстве.

Диего Веласкес родился 6 июня 1599 в Севилье и является представителем золотого века испанской живописи. Большая часть его работ хранится в национальном музее Прадо в Мадриде. Среди последних проданных произведений художника - полотно "Святая Руфина" (€12,5 млн) и "Портрет папского брадобрея Фердинандо Брандани" (€23 млн).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
2
Уилл Смит и Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
2
Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу Барышникову
3
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
4
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
5
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
СМИ: Болгария предложит "Газпрому" изменить схему согласования цены на газ
Темы дня
Загрузка...
Реклама