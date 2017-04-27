В Мадриде за €8 млн продана картина, предположительно написанная Веласкесом

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МАДРИД, 27 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Малоизвестная картина "Портрет девочки", автором которой предположительно является известный испанский художник Диего Веласкес (1599-1660), была продана в Мадриде за €8 млн. Об этом сообщил аукционный дом Abalarte.
По его информации, полотно было продано по стартовой цене неназванному испанскому коллекционеру. Картина хранилась последние 100 лет в одной андалусской семье, которая не подозревала о ее ценности. Как считают искусствоведы, "Портрет девочки" принадлежит к раннему периоду творчества Веласкеса и был написан между 1617 и 1618 годами, когда художнику было всего 18-19 лет.
На полотне размером 57,5 на 44 см изображена девочка в белой блузке и коричневой кофте с зеленой шалью. Руки ребенка сложены словно в молитве, взор обращен к смотрящему на портрет. Как отметили в аукционном доме, речь идет об "особенном произведении искусства", которое представляет собой "неоценимый вклад в изучение Веласкеса", поскольку картина относится к эпохе работы художника в Севилье (автономное сообщество Андалусия) - "самому таинственному и наименее изученному" периоду творческой деятельности живописца.
Ранее министерство образования, культуры и спорта Испании запретило вывозить портрет из страны в связи с тем, что картина представляет "чрезвычайный интерес" для культурного наследия королевства. "Хотя еще должны быть проведены некоторые более полные исследования, все указывает на то, что речь идет о работе Веласкеса", - заявили в министерстве.
Диего Веласкес родился 6 июня 1599 в Севилье и является представителем золотого века испанской живописи. Большая часть его работ хранится в национальном музее Прадо в Мадриде. Среди последних проданных произведений художника - полотно "Святая Руфина" (€12,5 млн) и "Портрет папского брадобрея Фердинандо Брандани" (€23 млн).