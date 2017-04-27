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Первый канал покажет финал "Голос. Дети" онлайн в формате 360 градусов

Культура
27 апреля, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Видео, снятое в формате 360 градусов, позволит зрителям самостоятельно выбирать и менять интересующую точку обзора

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первый канал будет транслировать финал шоу "Голос. Дети" в интернете в формате видео, охватывающего обзор в 360 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала. Такой формат позволит зрителям самостоятельно управлять камерой и получать обзор с разных сторон.

"В пятницу, 28 апреля, Первый канал впервые будет транслировать финал шоу "Голос. Дети" в интернете в формате 360. Зрители получат уникальную возможность погрузиться в атмосферу телешоу, рассмотреть все, что происходит не только на сцене, но и в зрительном зале", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что во время рекламных пауз можно будет перенестись в закадровый мир проекта, увидеть, как зрители и наставники готовились к прямому эфиру, и узнать, что происходит в гримерке и костюмерных во время шоу.

Интернет-трансляция в формате 360 градусов стартует одновременно с началом телешоу сразу после программы "Время" и будет доступна пользователям на сайте проекта "Голос. Дети", а также на официальном YouTube-канале и в приложении для мобильных телефонов.

О проекте

Музыкальное шоу "Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного проекта "The Voice. Kids", который идет во многих странах мира. В России первый сезон проекта с успехом прошел в 2014 году. Его победителем стала 11-летняя Алиса Кожикина, которая затем представила Россию на международном музыкальном конкурсе "Детское Евровидение - 2014".

Во втором сезоне проекта победу одержала 15-летняя Сабина Мустаева, в третьем - 13-летний Данил Плужников.

В прошлом году вокальный проект Первого канала стал победителем престижной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "лучшая развлекательная программа".

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