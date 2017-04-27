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СМИ: страны БРИКС в июне представят на кинофестивале в Китае совместный фильм

Культура
27 апреля, 14:34 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Постановка картины была осуществлена при участии пяти режиссеров. Российская сторона представлена Алексеем Федорченко

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ПЕКИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка представят вниманию общественности совместный фильм "Куда ушло время" (Where has the time gone). Как сообщила в четверг газета China Daily, показ состоится в рамках 2-го кинофестиваля БРИКС, который с 23 по 27 июня пройдет в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань).

Постановка картины была осуществлена при участии пяти режиссеров. Российская сторона представлена Алексеем Федорченко, китайская - Цзя Чжанкэ. Фильм включает пять отдельных сюжетов, каждый по 18 минут на языке постановщика.

По словам создателей киноленты, одна из задач, которые преследовались при ее создании - отобразить культурную специфику каждого государства - члена БРИКС.

Ожидается, что на экраны кинотеатров Китая фильм выйдет в сентябре.

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