В День Победы кинотеатры бесплатно покажут ветеранам фильм "Время первых"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Фильм "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева 9 мая бесплатно покажут ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании Bazelevs.

"9 мая 2017 года для ветеранов, ковавших Победу на фронте и в тылу, в кинотеатрах будут организованы бесплатные показы фильма "Время первых", - отмечается в сообщении.

Совместную акцию проводят прокатчики фильма Bazelevs и "Двадцатый Век Фокс СНГ" совместно с крупнейшими российскими сетями кинотеатров "Синема Парк", "Киномакс", "Формула Кино/Кронверк", "Каро фильм", "Мори Синема", "Мираж Синема", "Люксор" и др. К акции присоединилось большинство российских несетевых кинотеатров.

Социальное мероприятие проходит при информационной поддержке Российского союза ветеранов. Для того, чтобы получить билет, по данным Bazelevs, достаточно предъявить кассиру удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла.

"Бесплатные показы - это самое малое, что мы можем сделать для великого поколения людей, прошедших страшные лишения войны, сумевших поднять страну из руин, - приводит пресс-служба слова продюсера картины Тимура Бекмамбетова. - Сегодня, когда мы знаем, какой ценой была добыта Победа, наши достижения в космосе, о которых рассказывает "Время первых", выглядят невероятными. Это был титанический труд, невероятное напряжение для всей страны и каждого человека в отдельности. Все, что мы сейчас имеем - достигнуто благодаря вам, людям победившим фашизм".

Фильм "Время первых", где играют актеры Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк и другие, рассказывает про события 1960 годов, когда СССР и США борются за первенство в космической гонке. Главные герои картины - опытный военный летчик Павел Беляев и его молодой напарник Алексей Леонов - готовятся к первому выходу человека в открытый космос.