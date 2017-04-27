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В День Победы кинотеатры бесплатно покажут ветеранам фильм "Время первых"

Культура
27 апреля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Для получения билета достаточно будет предъявить кассиру удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Фильм "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева 9 мая бесплатно покажут ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании Bazelevs.

"9 мая 2017 года для ветеранов, ковавших Победу на фронте и в тылу, в кинотеатрах будут организованы бесплатные показы фильма "Время первых", - отмечается в сообщении.

Совместную акцию проводят прокатчики фильма Bazelevs и "Двадцатый Век Фокс СНГ" совместно с крупнейшими российскими сетями кинотеатров "Синема Парк", "Киномакс", "Формула Кино/Кронверк", "Каро фильм", "Мори Синема", "Мираж Синема", "Люксор" и др. К акции присоединилось большинство российских несетевых кинотеатров.

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Социальное мероприятие проходит при информационной поддержке Российского союза ветеранов. Для того, чтобы получить билет, по данным Bazelevs, достаточно предъявить кассиру удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла.

"Бесплатные показы - это самое малое, что мы можем сделать для великого поколения людей, прошедших страшные лишения войны, сумевших поднять страну из руин, - приводит пресс-служба слова продюсера картины Тимура Бекмамбетова. - Сегодня, когда мы знаем, какой ценой была добыта Победа, наши достижения в космосе, о которых рассказывает "Время первых", выглядят невероятными. Это был титанический труд, невероятное напряжение для всей страны и каждого человека в отдельности. Все, что мы сейчас имеем - достигнуто благодаря вам, людям победившим фашизм".

Фильм "Время первых", где играют актеры Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк и другие, рассказывает про события 1960 годов, когда СССР и США борются за первенство в космической гонке. Главные герои картины - опытный военный летчик Павел Беляев и его молодой напарник Алексей Леонов - готовятся к первому выходу человека в открытый космос.

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