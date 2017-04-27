Русский дом в Риме приглашает в путешествие по "Миру Шолохова"

РИМ, 27 апреля. /Корр.ТАСС Алексей Букалов/. В Российском центре науки и культуры (РЦНК) итальянской столицы развернута большая фотовыставка "Мир Шолохова". Она посвящена жизни и творческому наследию выдающегося советского писателя Михаила Александровича Шолохова (1905 - 1984), лауреата Нобелевской премии по литературе в 1965 году.

"Чтобы понять Шолохова, нужно понять и самобытность народа, и историю, и природу донской земли", - отмечают организаторы экспозиции. Материалы первого раздела выставки рассказывают об истории донского края, о казаках - вольных людях, никогда не знавших крепостного права, знакомят посетителя с природой шолоховской малой родины, которая изображена писателем в его произведениях.

Второй раздел выставки рассказывает о биографии и основных вехах творчества писателя. Третий раздел знакомит посетителя с Государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова, основанном в 1984 году, и ставшим одним из крупнейших культурных центров России. Это уникальный памятник русской культуры, истории казачества, донской природы, который включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Имя и книги Шолохова, фильмы по его сценариям хорошо известны на Апеннинах, хотя фашистское правительство Муссолини не разрешило молодому писателю приехать в Сорренто к Максиму Горькому осенью 1930 года. Но, как указано в материалах выставки, первая книга великого романа "Тихий Дон" впервые была напечатана в Милане уже в 1941 году книгоиздательской фирмой "Бомпиани" и в том же году, почти одновременно, - издательством "Гарцанти".

Римская выставка "Мир Шолохова" стала одним из последних зарубежных аккордов программы в рамках всероссийской акции "Год литературы".