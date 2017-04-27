Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аргентинская писательница: в Аргентине существует огромный интерес к России

Культура
27 апреля, 16:45 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Между аргентинцами и русскими есть сходство, но в то же время они очень разные, считает Лилиана Вильянуэва

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинцы очень интересуются Россией и хотят как можно больше узнать об этой стране. Такое мнение высказала в интервью ТАСС аргентинская писательница Лилиана Вильянуэва - автор книги о ее жизни в России в конце 90-х годов.

Интервью

Лилиана Вильянуэва

Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются

Перейти в раздел Интервью

"В Аргентине очень интересуются Россией. Это также была одна из причин, почему я написала эту книгу. Потому что каждый раз, когда я приходила на вечеринку или в книжный магазин, представляя меня, говорили: "Она жила в России". Все остальное было неважно, и все сразу задавали кучу вопросов", - сказала она.

Писательница также отметила, что между аргентинцами и русскими есть сходство, но в то же время они очень разные. "У нас пересекающиеся интересы", - добавила она.

О жизни в Москве

События, описанные в книге Вильянуэвы Sombras Rusas ("Русские тени"), изданной в феврале, охватывают период с 1996 по 2000 гг. По словам писательницы, которая также работает архитектором и журналистом, после Германии, где она жила девять лет, Москва показалась ей очень спокойной. "Но главным отличием было отношение людей друг к другу в общественных пространствах. Нам было трудно понять это", - отметила она.

"В России все было прямолинейно. Хочешь что-то купить - покупаешь, тебе нужно что-то сделать - делаешь. Посередине ничего нет, не было фильтров, но был занавес между людьми. Люди не открываются другим так просто, только если они уже не стали друзьями", - считает Вильянуэва, которая в этом году была удостоена престижной латиноамериканской литературной премии Casa de las Americas ("Дом Америк").

По ее словам, названием книга обязана работе французского путешественника Астольфа де Кюстина "Россия в 1839 году", которая была переведена на немецкий как Russische Schatten. Prophetische Briefe aus dem Jahre 1839 ("Русские тени. Пророческие письма 1839 года"). "Эта книга помогала понять и некоторые современные вещи. И хотя она была очень негативной, в конце автор оказывается доволен тем, что он увидел в России. Со мной произошло что-то похожее", - поделилась писательница.

Россия в сердце

Вильянуэва не стала писать книгу сразу, а только спустя несколько лет. "Сначала я боролась с Россией, которую я тогда не знала. Я не хотела писать об этой негативной стороне. Я хотела понять страну, понять, почему люди такие", - добавила она.

Как отметила автор, из Москвы она увезла с собой, в частности, любовь к русским писателям, в том числе к Николаю Гоголю, Михаилу Лермонтову, Владимиру Набокову, Сергею Довлатову. "Летом в Буэнос-Айресе я ходила по книжным магазинам, и в каждом спрашивала, есть ли русская литература. Я собрала библиотеку из 800 книг", - рассказала Вильянуэва.

В Sombras Rusas Вильянуэва пишет о жизни в Москве, о путешествиях по России и о работе на новостное агентство DPA и французскую радиостанцию RFI. По словам писательницы, в настоящее время издательство готовится к выпуску дополнительного тиража ее книги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Аргентина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
2
Уилл Смит и Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска
4
Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор
5
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
6
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама