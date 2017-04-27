Аргентинская писательница: в Аргентине существует огромный интерес к России

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинцы очень интересуются Россией и хотят как можно больше узнать об этой стране. Такое мнение высказала в интервью ТАСС аргентинская писательница Лилиана Вильянуэва - автор книги о ее жизни в России в конце 90-х годов.

"В Аргентине очень интересуются Россией. Это также была одна из причин, почему я написала эту книгу. Потому что каждый раз, когда я приходила на вечеринку или в книжный магазин, представляя меня, говорили: "Она жила в России". Все остальное было неважно, и все сразу задавали кучу вопросов", - сказала она.

Писательница также отметила, что между аргентинцами и русскими есть сходство, но в то же время они очень разные. "У нас пересекающиеся интересы", - добавила она.

О жизни в Москве

События, описанные в книге Вильянуэвы Sombras Rusas ("Русские тени"), изданной в феврале, охватывают период с 1996 по 2000 гг. По словам писательницы, которая также работает архитектором и журналистом, после Германии, где она жила девять лет, Москва показалась ей очень спокойной. "Но главным отличием было отношение людей друг к другу в общественных пространствах. Нам было трудно понять это", - отметила она.

"В России все было прямолинейно. Хочешь что-то купить - покупаешь, тебе нужно что-то сделать - делаешь. Посередине ничего нет, не было фильтров, но был занавес между людьми. Люди не открываются другим так просто, только если они уже не стали друзьями", - считает Вильянуэва, которая в этом году была удостоена престижной латиноамериканской литературной премии Casa de las Americas ("Дом Америк").

По ее словам, названием книга обязана работе французского путешественника Астольфа де Кюстина "Россия в 1839 году", которая была переведена на немецкий как Russische Schatten. Prophetische Briefe aus dem Jahre 1839 ("Русские тени. Пророческие письма 1839 года"). "Эта книга помогала понять и некоторые современные вещи. И хотя она была очень негативной, в конце автор оказывается доволен тем, что он увидел в России. Со мной произошло что-то похожее", - поделилась писательница.

Россия в сердце

Вильянуэва не стала писать книгу сразу, а только спустя несколько лет. "Сначала я боролась с Россией, которую я тогда не знала. Я не хотела писать об этой негативной стороне. Я хотела понять страну, понять, почему люди такие", - добавила она.

Как отметила автор, из Москвы она увезла с собой, в частности, любовь к русским писателям, в том числе к Николаю Гоголю, Михаилу Лермонтову, Владимиру Набокову, Сергею Довлатову. "Летом в Буэнос-Айресе я ходила по книжным магазинам, и в каждом спрашивала, есть ли русская литература. Я собрала библиотеку из 800 книг", - рассказала Вильянуэва.

В Sombras Rusas Вильянуэва пишет о жизни в Москве, о путешествиях по России и о работе на новостное агентство DPA и французскую радиостанцию RFI. По словам писательницы, в настоящее время издательство готовится к выпуску дополнительного тиража ее книги.