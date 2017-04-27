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Задуманный в РФ мюзикл "Анастасия" номинирован на премию Drama Desk Award

Культура
27 апреля, 21:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Спец.корр. ТАСС, Наталья Баринова

Мюзикл представлен в девяти номинациях

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Продюсер Дмитрий Богачев

Продюсер Дмитрий Богачев

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Спец.корр. ТАСС Наталья Баринова/. Бродвейский мюзикл "Анастасия", идея которого родилась в России, номинирован на престижную американскую премию Drama Desk Award.

Об этом сообщает американский театральный журнал Playbill.

"27 апреля обладательница премии Tony Лаура Бенанти и "звезда" мюзикла "Гамильтон" Ксавье Муньос объявили номинантов на премию Drama Desk 2017, - отмечает издание. Победители станут известны на 62-й ежегодной церемонии награждения, которая пройдет 4 июня в Таун Холле".

Список претендентов на Drama Desk возглавил возобновленный на Бродвее мюзикл Hello, Dolly! с десятью номинациями (включая "Лучший возобновленный мюзикл" и "Лучшая актриса" в исполнении Бет Мидлер).

"Анастасия" представлена в девяти номинациях, среди которых "Лучший мюзикл", "Лучшая музыка", "Лучший сценарий", также могут быть отмечены актриса, художники по костюмам и другие. Ранее "Анастасия" была выдвинута в 13 номинациях на нью-йоркскую театральную премию Outer Critics CircleAwards, которую вручает сообщество критиков, освещающих театральную жизнь Нью-Йорка в региональных СМИ.

О премии

Drama Desk Award вручают с 1955 года. Это единственная награда, которая охватывает все театры США и вручается как за бродвейские спектакли, так и за постановки в независимых театрах.

Награда считается одной из самых престижных в театральной среде, она дополняет премию Tony, которая сосредоточена исключительно на бродвейских шоу. Номинантов на Tony объявят в США 2 мая.

О мюзикле

"Мы все вместе с авторами и постановщиками пребываем в приподнятом состоянии после успешной премьеры и отличных отзывов, - сказал ТАСС автор идеи постановки, российский продюсер Дмитрий Богачев. - Мюзикл прочно занял позиции одной из самых востребованных и популярных постановок Бродвея".

По словам продюсера, каждую неделю продается от 10 тыс. до 15 тыс. билетов почти на $1,5 млн. "Общий сбор всего через несколько дней после премьеры приблизился к $15 млн", - уточнил он.

По словам Богачева, идея постановки родилась в 2011 году, в 2012 году прошла читка на Бродвее. Бродвейская премьера состоялась 25 апреля этого года. Предполагается, что в РФ мюзикл поставят осенью 2018 или 2019 года.

История "Анастасии"

Сценарий мюзикла написал американский драматург Терренс Макнелли, музыку - композитор Стивен Флаерти. В спектакле заняты Кристи Алтомар (Аня), Дерек Клена (Дмитрий), Рамин Каримлу (Глеб Ваганов). Премьера постановки состоялась 26 мая 2016 года на сцене американского театра Hartford Stage.

В основу мюзикла легла история, описанная в анимационном фильме "Анастасия" 1997 года, а также реальные события, связанные с Анной Андерсон, которая на протяжении полувека утверждала, что является дочерью последнего русского царя Анастасией Романовой, чудом уцелевшей во время революции в России.

По ее рассказам было написано несколько книг, в 1954 году на Бродвее поставлен драматический спектакль, а в 1956 году в Голливуде снят художественный фильм, в котором главную роль сыграла Ингрид Бергман, получившая за нее премию "Оскар".

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