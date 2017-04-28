Хранившаяся в собрании Эрмитажа картина продана на аукционе Cristie's за $10 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Портрет старика кисти голландского живописца XVII века Говерта Флинка, некогда приобретенный для Эрмитажа императрицей Екатериной Великой, продан в четверг на аукционе Christie's за $10 млн.
"Этот лот был продан за самую высокую цену - $10,32 млн, - подтвердила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель пресс-службы аукционного дома Кейтлин Кронелис. - Да, действительно, эта картина когда-то была в коллекции, приобретенной Екатериной Великой".
Как отмечается в истории происхождения картины "Старик у окна" (An Old Man at the Casement), размещенной на сайте аукционного дома, первоначально полотно, принадлежавшее, как считалось тогда, кисти Рембранда, было приобретено в 1764 году советником прусского короля Фридриха Великого за 600 рейхсталеров, а затем владельцем картины стала Екатерина Великая, купившая ее для Эрмитажа. В 1862 году картина, теперь уже с подтвержденным авторством Говерта Флинка, была вместе с другими картинами из коллекции Эрмитажа направлена по распоряжению императора Александра II в Москву для экспозиции в Московском публичном и в Румянцевском музеях. Затем картина была приобретена Вильгельмом Фридрихом Мертенсом, проживавшим до 1917 года в Санкт-Петербурге, после чего полотно оказалось в Лейпциге.
Представитель аукционного дома не сообщила имени нового владельца полотна, одного из выдающихся образов золотого века голландской живописи.