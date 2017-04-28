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Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Русский балет" финиширует в Большом театре

Культура
28 апреля, 0:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

В нынешнем году за победу будут сражаться 29 претендентов, представляющие 13 учебных заведений

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Заключительный этап III Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Русский балет" пройдет 28 апреля на Новой сцене Большого театра. Учредителями являются Министерство культуры РФ и Фонд социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой, возглавившей также оргкомитет конкурса.

В приветствии, адресованном участникам и гостям состязания, Светлана Медведева выразила уверенность в том, что "конкурсный дебют станет для финалистов важным этапом в их профессиональном становлении, а победитель получит возможность начать свою карьеру в одном из лучших театров России".

От имени другого учредителя конкурса - Министерства культуры РФ, глава ведомства Владимир Мединский пожелал "молодым артистам успешных выступлений, а зрителям - ярких эмоций и незабываемых впечатлений".

От принимающей стороны финалистов напутствовал генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, завершивший свое приветствие словами: "Пусть вечер в Большом театре станет их вечером, первой профессиональной победой".

29 претендентов

Согласно регламенту, конкурс "Русский балет" проходит раз в два года. Нынешний смотр - уже третий по счету. Для участия в творческом состязании отбираются студенты выпускных и предвыпускных курсов учреждений среднего и высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы в области искусства балета.

В нынешнем году за победу будут сражаться 29 претендентов, представляющие 13 учебных заведений. В их числе - Академия русского балета имени А. Я. Вагановой и Московская государственная академия хореографии, хореографические колледжи Перми, Новосибирска, Красноярска, хореографические училища Воронежа, Краснодара и Казани, а также хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" и Московское хореографическое училище им. Л. М. Лавровского.

Финалистам предстоит исполнить по одному номеру классического балетного репертуара. Оценивать конкурсантов будет авторитетное жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели балетного искусства. Среди них всемирно известные мастера танца Михаил Лавровский, Вячеслав Гордеев, Марина Леонова, Николай Цискаридзе, Борис Эйфман и другие. Неизменным председателем жюри является народный артист СССР, хореограф Юрий Григорович.

Жюри во главе с Григоровичем

Накануне финального просмотра знаменитый балетный "судья" так сформулировал главную задачу конкурса.

"Мы продолжаем Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Русский балет", - сказал Григорович. - Наши цели и на сей раз остаются неизменными - присмотреться к воспитанникам балетных школ России на раннем этапе их становления".

"Еще немного, и мы перестанем называть наших конкурсантов детьми, их ожидают взрослые требования. Пусть конкурс поможет им шагнуть в новую жизнь. Будем сопереживать, помогать и радоваться им", - резюмировал мэтр.

Судейская коллегия во главе с Григоровичем определит обладателя Гран-при и лауреатов первой, второй и третьей степеней (у девушек и юношей). Также будут вручены специальные дипломы - "За педагогическую подготовку конкурсанта" и "За партнерство". При единодушном решении членов жюри обладателю Гран-при конкурса предоставляется возможность стажировки в балетной труппе одного из ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга на условиях срочного трудового договора.

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