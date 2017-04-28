Новый театр режиссера Николая Коляды откроется в Москве осенью

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Новый театр режиссера, драматурга Николая Коляды под названием "Коляда-Театр" в Москве" откроется в столице этой осенью. Об этом ТАСС сообщил сам режиссер.
"Мы хотели в марте открыться, но быстро не получается. Я думаю, что в начале театрального сезона - сентябрь-октябрь, мы откроемся, будет у нас какая-никакая площадка", - сказал Коляда.
Он отметил, что срок открытия был перенесен, потому что до сих пор не найдено помещение для нового театра.
"Арендовать очень дорого в Москве, я обратился в Министерство культуры РФ, обещали помочь", - пояснил режиссер.
О новом проекте Николай Коляда впервые сообщил 24 января на своей странице в Facebook после успешно проведенных московских гастролей. На прослушивания, которые режиссер провел также в Москве, пришло более 200 человек. Арт-директором театра станет актер Олег Билик.
"Актеры, которых мы набрали - 38 человек, они теперь мне постоянно пишут, беспокоятся, все хотят работать. Это будет театр, в котором будут только спектакли по пьесам уральских драматургов. Пьес огромное количество, одну хочет поставить и сыграть сам Олег Билик. Все ведущие актеры московских театров готовы участвовать, недавно Валентина Илларионовна Талызина интересовалась, когда мы уже начнем работу", - добавил Коляда.
Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный 4 декабря 2001 года. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.