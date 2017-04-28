Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый театр режиссера Николая Коляды откроется в Москве осенью

Культура
28 апреля, 14:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, апреля. /ТАСС

Арт-директором театра станет актер Олег Билик

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Новый театр режиссера, драматурга Николая Коляды под названием "Коляда-Театр" в Москве" откроется в столице этой осенью. Об этом  ТАСС сообщил сам режиссер.

"Мы хотели в марте открыться, но быстро не получается. Я думаю, что в начале театрального сезона - сентябрь-октябрь, мы откроемся, будет у нас какая-никакая площадка", - сказал Коляда.

Он отметил, что срок открытия был перенесен, потому что до сих пор не найдено помещение для нового театра.

"Арендовать очень дорого в Москве, я обратился в Министерство культуры РФ, обещали помочь", - пояснил режиссер.

О новом проекте Николай Коляда впервые сообщил 24 января на своей странице в Facebook после успешно проведенных московских гастролей. На прослушивания, которые режиссер провел также в Москве, пришло более 200 человек. Арт-директором театра станет актер Олег Билик.

"Актеры, которых мы набрали - 38 человек, они теперь мне постоянно пишут, беспокоятся, все хотят работать. Это будет театр, в котором будут только спектакли по пьесам уральских драматургов. Пьес огромное количество, одну хочет поставить и сыграть сам Олег Билик. Все ведущие актеры московских театров готовы участвовать, недавно Валентина Илларионовна Талызина интересовалась, когда мы уже начнем работу", - добавил Коляда.

Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный 4 декабря 2001 года. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
10
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
3
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
4
Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов
5
Метро Москвы извинилось перед пассажирами за ошибочное оповещение о воздушной тревоге
6
В СПЧ сообщили, что акции оппозиции 29 апреля согласованы в 30 регионах РФ
7
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
Темы дня
Загрузка...
Реклама