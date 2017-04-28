Российское авторское общество обнародовало итоги независимой аудиторской проверки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Руководство Российского авторского общества (РАО) обнародовало итоги независимого аудита организации. Об этом сообщила пресс-служба РАО.

"В рамках внеочередной конференции РАО были озвучены итоги независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности бывшего руководства РАО, - отметили в пресс-службе. - Представлен подробнейший доклад по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности РАО и его дочерней организации - ЗАО "Сервисно-эксплуатирующая компания" (СЭК) за 2014-2016 годы, которая проводилась ФБК Grant Thornton".

По данным представителей РАО, "выявлены факты совершения финансовых операций по основаниям, имеющим признаки фиктивности, а также факты неэффективного использования денежных средств РАО, которые привели к существенным имущественным потерям".

Отмечается, что от всего объема проверенных консультантами платежей контрагентам с 2014 по 2015 годы наблюдалось снижение выплат авторам на 6%.

При этом "план расходов, который был утвержден на 2016 год в размере 17,4 млн рублей, был превышен в разы, средства, полученные в виде комиссии для обеспечения собственной деятельности, РАО потратило и неправомерно увеличило расходы по этой статье из доли вознаграждения, которая должна была выплачиваться авторам".

Кроме того, была проведена выборочная проверка расходов РАО на оплату труда работников, которая показала сомнительность установления отдельным сотрудникам ненормированного рабочего дня и дополнительных отпусков. "Индивидуальные надбавки, устанавливаемые работникам, в большинстве случаев превышали размер должностного оклада. При этом часть документов по оплате труда просто отсутствует в РАО", - отметили в пресс-службе.

Президент Авторского совета РАО, джазовый музыкант Игорь Бутман заверил, что реформы продолжатся.

"Проведена большая работа уже новой команды Авторского совета. Уверен, сегодня будут отчеты, - сказал он. - Надеюсь, что и дальше мы также удачно продолжим реформировать РАО и работать на благо всех авторов".

Филиалы в регионах будут закрыты

РАО закроет филиалы в целях оптимизации расходов и создаст региональные отделения, сообщил генеральный директор Максим Дмитриев.

"Создание новой, эффективной с экономической точки зрения, структуры позволит сократить расходы РАО на содержание регионального управленческого аппарата и снять с собственного баланса нагрузку в виде движимого и недвижимого имущества, - отметили в пресс-службе. - В общей сложности было принято решение закрыть 13 филиалов и 35 представительств РАО в различных регионах страны".

"К примеру, в Москве было два офиса - на Бронной и Шелепихе. В целях оптимизации деятельности мы решили перевести сотрудников РАО в офис на Бронной, - приводит пресс-служба слова Дмитриева. - Здание на Шелепихинской набережной мы планируем продать и направить вырученные деньги на нужды нашей организации - на выплату вознаграждений, оплату долгов перед авторами, выдачу зарплаты".

"Мы радикально реформируем сеть представительств, разбросанных по всей территории России, чтобы превратить их в эффективные офисы с современным менеджментом", - добавил Дмитриев.

РАО - крупнейшая негосударственная некоммерческая организация, созданная в 1993 году для управления авторскими правами на коллективной основе. РАО объединяет почти 29 тыс. членов. У организации заключено 189 соглашений о взаимном и одностороннем представительстве интересов со 119 иностранными авторскими обществами в 68 странах мира. РАО является членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов .

РАО содействует творчеству, развитию образования, культуры и искусства, обеспечивает авторов возможностью получать экономическую выгоду от использования своих произведений, а также служит достижению баланса между исключительными имущественными правами авторов и интересами общества.