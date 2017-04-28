Лауреатов конкурса "Русский балет" наградили стажировкой в лучших театрах страны

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Победители третьего всероссийского конкурса молодых исполнителей "Русский балет" получат годичную стажировку в балетной труппе одного из ведущих театров России: Большого, Мариинского, Михайловского или Московского музыкального имени Станиславского и Немировича-Данченко. Об этом было объявлено в пятницу на церемонии награждения.

Конкурс завершился на Новой сцене Большого театра в Москве. Учредителями смотра являются Министерство культуры РФ и Фонд социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана Медведева, также возглавившая оргкомитет конкурса.

29 студентов выпускных и предвыпускных курсов из 13 балетных школ России, в числе которых - Академия русского балета имени А. Я. Вагановой и Московская государственная академия хореографии, хореографические колледжи Перми, Новосибирска, Красноярска, хореографические училища Воронежа, Краснодара и Казани, а также хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" и Московское хореографическое училище имени Л. М. Лавровского, исполнили по одному номеру классического балетного репертуара.

Оценивало конкурсантов авторитетное жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели балетного искусства. Среди них всемирно известные мастера танца Михаил Лавровский, Вячеслав Гордеев, Марина Леонова, Николай Цискаридзе, Борис Эйфман и другие. Возглавил жюри народный артист СССР, знаменитый хореограф Юрий Григорович.

Победители

Определение победителей происходило индивидуально по десятибалльной системе. Согласно решению судей, третье место заняли Анна Григорьева из Пермского государственного хореографического колледжа и Маруку Чино из Московской государственной академии хореографии. Второе место разделили Арсений Лазарев из Новосибирского государственного хореографического училища и Камилла Мацци из Московской государственной академии хореографии.

Первое место жюри присудило Элеоноре Севенардзе и Егору Геращенко из Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Обладателем Гран-при также стал воспитанник Московской государственной академии хореографии Денис Захаров.

Наградами отмечены и учебные заведения, воспитавшие лучших участников конкурса. Так, за подготовку лауреатов третьей степени будет вручен денежный сертификат на сумму 50 тыс. рублей; за лауреата второй степени будет выплачено 75 тыс. рублей, за лауреатов первой степени - 100 тыс. рублей. Высший сертификат на 150 тыс. рублей получит учебное заведение, подготовившее обладателя Гран-при.