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Трагикомедия "Тони Эрдманн" получила высшую награду Германии в области кино

Культура
29 апреля, 9:34 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, апреля. /ТАСС

Лента рассказывает историю добродушного учителя музыки, который, желая наладить отношения с взрослой дочерью, выдает себя за успешного бизнесмена

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Кадр из фильма "Тони Эрдманн"

Кадр из фильма "Тони Эрдманн"

© Filmpro.ru

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Австро-германская трагикомедия "Тони Эрдманн" (Toni Erdmann, 2016) режиссера Марен Аде, ранее выдвинутая на соискание премии "Оскар", признана лучшим немецким фильмом 2016 года. Картина получила в пятницу главный приз Немецкой киноакадемии, сообщается на официальном сайте премии.

Награда была вручена в 67-й раз. Церемония вручения "Лолы в золотом" (статуэтку с таким названием выдают киноакадемики ФРГ) прошла в Берлине. Премия ежегодно вручается в апреле в 15 категориях.

"Тони Эрдманн" - история добродушного учителя музыки, который, желая наладить отношения с взрослой дочерью, выдает себя за успешного бизнесмена. Фильм получил в прошлом году в Канне Гран-при Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), а в декабре 2016 года был назван лучшим по версии Европейской киноакадемии. Лента была выдвинута Германией на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В начале 2017 года в СМИ появилась информация о том, что в Голливуде снимут ремейк "Тони Эрдманна", ради чего в кинематограф после семилетнего перерыва вернется Джек Николсон.

Национальный киноприз был учрежден в ФРГ в 1951 году в целях поддержки немецкого кинематографа в послевоенные годы. Лауреатом премии четыре раза становился Райнер Вернер Фассбиндер. Золотая статуэтка "Лолы" вручается победителям с 2005 года. Имя Лола служит напоминанием о легендарной героине Марлен Дитрих из кинофильма "Голубой ангел" (Der blaue Engel, 1930), а также о Лоле Фассбиндера и о Лоле Тома Тыквера.

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