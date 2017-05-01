Мариинский театр впервые проведет фестиваль детских музыкальных театров-студий Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фестиваль детских музыкальных театров-студий "Мариинский - детям: дети в Мариинском" впервые откроется в главном музыкальном театре Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила специалист пресс-службы театра Екатерина Ордовская.

"Цель нового фестиваля - поддержка молодых талантов, что является одним из приоритетных направлений Мариинского театра", - сказала Ордовская, добавив, что в первые три недели мая будет проходить и еще один праздник с участием школьников - Третий фестиваль детско-юношеских оркестров "Мариинский NEXT", который был инициирован художественным руководителем труппы народным артистом России Валерием Гергиевым.

Основной площадкой нового смотра талантов станет Зал Прокофьева (Мариинский-2), где спектакли будут проходить с 1 по 6 мая. Откроют фестиваль артисты Петербургского музыкального драматического театра "Синяя птица", которые представят оперу петербургского композитора Георгия Портнова "Королевский бутерброд" по мотивам баллады Алана Милна и камерную оперу Сергея Баневича "Как включали ночь" по рассказу Рэя Брэдбери. Этот же коллектив исполнит на фестивале детскую музыкальную сказку Любови Борухзон "Красная шапочка".

Старые сказки

Свой самый востребованный спектакль - "Пятнадцать старых чемоданов и одна страна" покажет Музыкальный театр детей "Радуга" под руководством Марины Ланды и Сергея Васильева. Сюжет этого представления соткан из песен Исаака Дунаевского, Василия Соловьева-Седого, Булата Окуджавы. Детский оперный театр Санкт-Петербурга представлен на фестивальной афише музыкальной фантазией Станислава Горковенко "Кот в сапогах" по мотивам сказки Шарля Перро. Свое музыкальное воплощение обретет другая известная сказка - Детский музыкальный театр Chorus представит оперу-мюзикл "Снежная королева" Сергея Плешака.

Антивоенная опера

Заключительное выступление первого фестиваля детских музыкальных театров-студий пройдет 7 мая в Концертном зале Мариинского театра. Здесь прозвучит детская антивоенная опера Ганса Красы "Брундибар" ("Шмель"), исполнявшаяся юными узниками в фашистском концлагере Терезиенштадт в 1943-44 годах. Мариинский театр провел конкурс, отобрав юных артистов для участия в этом музыкально-патриотическом проекте. Поставил оперу Мстислав Пентковский, ставший в минувшем году победителем конкурса молодых режиссеров Мариинского театра.