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Французская актриса Даниэль Дарьё отмечает столетний юбилей

Культура
1 мая, 3:15 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Дмитрий Горохов

За свою карьеру она снялась более чем в сотне фильмов, а в начале 2000-х актриса выпустила два музыкальных альбома

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Актриса Даниэль Дарье и писательница Франсуаза Саган (справа налево)

Актриса Даниэль Дарье и писательница Франсуаза Саган (справа налево)

© AP Photo/Max Micol

ПАРИЖ, 1 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Одна из самых ярких звезд французского кино Даниэль Дарьё отметит в понедельник свой сотый день рождения. Актриса родилась 1 мая 1917 года, в день, когда во Франции принято дарить ландыши.

За свою карьеру она снялась более чем в сотне кинолент, многие из которых вошли в золотую коллекцию кинематографа.

"Каждой роли Дарьё подарила свою бесконечную элегантность и радость жизни, - восторженно отозвалась об имениннице парижская газета Le Figaro. - В своих картинах она играет, танцует, поет. Ее улыбка всегда озарит ваш день".

Дебют в 14 лет

Родившаяся в Бордо в семье, где во главе всего была музыка, она собиралась стать музыкантом, но в 14 лет случайно оказалась на киностудии. Ее дебют состоялся в 1931 году в фильме "Бал" (Le Bal) австрийского режиссера Вильгельма Тиле, работавшего в ту пору во французском кино.

С тех пор Дарьё, за исключением трехлетнего перерыва в годы немецкой оккупации Франции во время Второй мировой войны, снималась практически без пауз до 2010 года.

Мировую известность ей в 18 лет принесла главная роль в картине "Майерлинг" (Mayerling, 1936), повествующей о несчастной любви наследника австро-венгерского престола кронпринца Рудольфа и дочери австрийского дипломата Марии фон Вечера.

Разорвала контракт с Голливудом

Фильм снял режиссер Анатолий Литвак, уехавший к тому времени из Советского Союза и работавший на европейских студиях. Сценарий картины написал Жозеф Кессель, будущий член Французской академии.

Партнером актрисы в фильме стал голливудский актер Шарль Буайе, американец французского происхождения. После выхода "Майерлинга " Дарьё  подписала семилетний договор с голливудской студией Universal.

Но Голливуд с его системой звезд очень быстро наскучил свободолюбивой француженке и всего год спустя она разорвала контракт, чтобы немедленно вернуться на родину.

Успех "Мари-Октябрь"

В 1938 году она сыграла главную роль в картине французского режиссера Мориса Турнера "Катя" (Katia). Фильм был посвящен возлюбленной русского императора Александра II княжне Екатерине Долгоруковой. Картина была настолько успешной, что в 50-е годы во Франции был снят ремейк с Роми Шнайдер в роли русской княжны.

В 1954 году режиссер Клод Отан-Лара предложил Дарьё сыграть Луизу де Реналь в киноверсии романа Стендаля "Красное и черное" (Le rouge et le noir). Картина стала культовой во многом благодаря великолепному актерскому тандему Дарьё и Жерара Филипа.

Примечательно, что премьера фильма в СССР состоялась в октябре 1955 года, почти на три года раньше, чем в США. За океаном увидеть французскую картину публике позволили только в 1958 году.

Поровну между музами

После этого фильма Дарьё стала любимицей советских кинозрителей. В советском прокате большим успехов пользовалась психологическая драма "Мари-Октябрь" (Marie-Octobre, 1959). В картине по роману Жака Робера героиня Дарьё собирает на встречу после войны бывших участников антифашистского подполья, чтобы найти предателя в рядах организации. 

В начале 70-х французская актриса играла на Бродвее в постановке, посвященной королеве моды Коко Шанель. Американская критика, одна из самых капризных в мире, на этот раз, кажется, исчерпала все превосходные эпитеты, чтобы передать свое восхищение мастерством Дарьё.

Все оттенки грусти и радости

С тех пор актриса делила поровну свое время между театром, кино и концертными залами. В начале 2000-х вышло два альбома с песнями в ее исполнении.

Историк и теоретик кино Жан-Марк Лаланн объясняет успех Дарьё тем, что в ее игре всегда ей подтекст. "Она обладает огромным диапазоном оттенков, чтобы передать грусть и безмятежность, радость и меланхолию", - отметил мэтр.

В годовщину рождения звезды в Париже организовали ретроспективный показ фильмов с ее участием. Университет имени Монтеня в Бордо решил посвятить научный коллоквиум вкладу Дарьё в развитие французского киноискусства. Нельзя исключать, что чествовать актрису будут и на предстоящем в этом месяце 70-м Каннском кинофестивале.

"Она не принадлежит ни к одной школе, ни к одной моде, - констатировала французский рецензент Армель Элио. - Она - Дарьё".

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