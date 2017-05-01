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СМИ: Вэл Килмер подтвердил, что лечился от онкологического заболевания

Культура
1 мая, 3:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Впервые о заболевании актера сообщил Майкл Дуглас в октябре 2016 года

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Актер Вэл Килмер

Актер Вэл Килмер

© AP Photo/Mark Humphrey

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский актер Вэл Килмер подтвердил достоверность информации о наличии у него онкологического заболевания. Об этом сообщил в воскресенье журнал People по итогам встречи 57-летнего актера с поклонниками.

"Достаточно давно Майкл Дуглас утверждал, что у вас терминальная стадия рака. О чем шла речь?" - спросили актера на встрече. "Очевидно, он пытался таким образом помочь мне, так как в то время прессу интересовало, куда я исчез. Я лечился от рака", - ответил Килмер.

Он пояснил, что ему было трудно говорить и, соответственно, общаться с журналистами. "Язык у меня опухал, несмотря на лечение. Я звучал не так, как обычно. Даже сейчас люди могут подумать, что я нездоров", - уточнил Килмер.

В октябре прошлого года американский актер Майкл Дуглас, у которого ранее диагностировали рак горла и который сумел победить болезнь, сказал собравшимся в Лондоне поклонникам, что у его партнера по картине "Призрак и тьма" (The Ghost and the Darkness, 1996) "то же самое, что было" у него, и "ситуация не слишком хорошая". Эта неосторожная фраза дала повод киноманам заподозрить, что Килмер находится при смерти. Тогда Вэл поспешил опровергнуть слухи.

Вэл Килмер снялся более чем в 80 картинах, в частности выступил в амплуа культового музыканта Джима Моррисона в фильме "Дорз" (The Doors, 1991). Другими известными работами Килмера стали роли в лентах "Громовое сердце" (Thunderheart, 1992), "Схватка" (Heat, 1995), "Бэтмен навсегда" (Batman Forever, 1995), "Остров доктора Моро" (The Island of Dr. Moreau, 1996), "Александр" (Alexander, 2004).

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