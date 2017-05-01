В Гаване состоялся гала-концерт к Международному дню джаза с участием Игоря Бутмана

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ГАВАНА, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Грандиозный гала-концерт по случаю Международного дня джаза состоялся в воскресенье вечером в Большом театре Гаваны. На сцене одного из старейших театров Латинской Америки выступили лучшие джазовые музыканты со всего мира, в том числе российский саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.
Бутман сыграл с музыкантами из разных стран в двух джазовых композициях - афрокубинской Manteca и Birdland американского джазового трубача Фредди Хаббарда.
В концерте, ведущим которого был американский актер Уилл Смит, приняли участие более 50 известных музыкантов из 14 стран. Среди них - американский джазовый пианист и композитор, 14-кратный лауреат премии Grammy Херби Хэнкок, немецкий трубач Тиль Бреннер, корейская вокалистка Юн Сун На, американская джазовая певица и мультиинструменталистка Эсперанса Сполдинг, французский гитарист Марк Антуан, китайский пианист А Бу, тунисский игрок на уде Дафер Юссеф. На сцене гаванского театра блистала также целая плеяда кубинских джазменов. В их числе - прославленные пианисты Чучо Вальдес, Гонсало Рубалькаба и Бобби Каркассес.
В завершение гала-концерта артисты все вместе исполнили знаменитую песню Джона Леннона Imagine. Зрители, в числе которых был первый заместитель председателя Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, приветствовали музыкантов стоя, устроив им настоящую овацию. Концерт, проходивший в рассчитанном на полторы тысячи мест зале имени Федерико Гарсии Лорки, был показан в прямом эфире кубинского национального телевидения.
"На Кубе очень серьезные джазовые традиции, так что выбор Гаваны для проведения VI Международного дня джаза не случаен. Публика здесь замечательная, сюда всегда приезжаешь с хорошим чувством", - отметил Игорь Бутман в беседе с корр. ТАСС перед концертом.
Российский саксофонист принимал участие в Дне джаза не в первый раз. "Когда я свободен и меня приглашают, я всегда соглашаюсь, - рассказал Бутман. - Приятно быть в хорошей компании, повидаться со старыми друзьями, познакомиться с новыми музыкантами, кого-то, возможно, пригласить в Россию".
Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе Херби Хэнкока, который является послом доброй воли этой организации по межкультурному диалогу. С тех пор эта дата широко отмечается практически во всех странах мира. Музыкальный праздник проходит под патронажем ЮНЕСКО и американского Института джаза имени Телониуса Монка.
"Джаз - это универсальный язык. Он способствует диалогу между культурами, дает людям возможность выразить себя", - заявила, обращаясь к публике в гаванском Большом театре, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.
Она напомнила, что в этом году исполняется 70 лет со времени вступления Кубы в ЮНЕСКО. По словам Боковой, это стало одной из причин того, почему праздник на этот раз было решено провести в кубинской столице.
На протяжении целой недели на Кубе проходили различные "джазовые" мероприятия - мастер-классы, круглые столы, занятия по импровизации и образовательные программы. В частности, в 11 тыс. кубинских школ был показан документальный фильм об истории джаза.
В прошлом году гала-концерт по случаю Международного дня джаза состоялся в Белом доме в Вашингтоне. На нем присутствовали президент США Барак Обама и его супруга Мишель. Ранее чести принимать торжества удостаивались Стамбул, Париж и Осака.
"Несмотря на то, что основные мероприятия проводятся за рубежом, в нашей стране этот праздник достаточно быстро приобрел популярность и широко празднуется во многих ее уголках", - рассказал Игорь Бутман.
Большой концерт состоялся в воскресенье в московском Доме музыки. Еще одной площадкой празднования стал Клуб Игоря Бутмана на Таганке. Там прошел фестиваль-концерт с участием музыканта-мультиинструменталиста Давида Голощекина и джазового коллектива, объединившего талантливых студентов и преподавателей Академии имени Маймонида.