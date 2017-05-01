Сериал "Главный госпиталь" завоевал премию "Эмми" в самой престижной номинации

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Телевизионный сериал "Молодые и дерзкие" (The Young and the Restless, с 1973) стал обладателем американской премии "Эмми" (Daytime Emmy Awards) в самом большом количестве - трех номинациях, но в самой престижной уступил сериалу "Главный госпиталь" (General Hospital, с 1963). 44-я по счету церемония вручения этих наград, присуждаемых телепрограммам, транслируемым в дневное время, состоялась в воскресенье в городе Пасадина (штат Калифорния).
"Молодые и дерзкие" телекомпании CBS являлся безусловным фаворитом борьбы за статуэтки и номинировался в шести из 25-и категорий. Следом за ним шли сериалы "Дерзкие и красивые" (The Bold and the Beautiful, с 1987) этой же телекомпании, "Дни нашей жизни" (Days of Our Lives, с 1965) NBC и "Главный госпиталь" ABC.
"Главный госпиталь" завоевал премию в самой престижной номинации "Драматический сериал" и за режиссуру. "Молодые и дерзкие" получили приз за сценарий.