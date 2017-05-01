Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нью-Йорке проходит Русская литературная неделя

Культура
1 мая, 10:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

На фестивале русской литературы в США пройдут творческие встречи литераторов, а также состоится презентация первых книг серии "Русская библиотека" на английском языке

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Русская литературная неделя начинается в Нью-Йорке 1 мая. Об этом сообщили ТАСС в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), при поддержке которого проходит мероприятие.

"Мы считаем это настоящим фестивалем русской литературы", - рассказали в ведомстве.

В течение нескольких дней ведущие российские и американские писатели, издатели, литературные критики, слависты, а также переводчики русской литературы будут общаться друг с другом на различных совместных мероприятиях. В частности, сразу на нескольких площадках города (в библиотеках, вузах, книжных клубах) будут организованы творческие встречи российских литераторов с американскими читателями, пройдет круглый стол по проблемам перевода русской литературы на иностранные языки, а также состоится презентация литературной переводческой премии "Читай Россию (Read Russia)" и другие программы.

На фестиваль русской литературы в США приехали известные писатели, лауреаты престижных литературных премий, литературоведы, публицисты и ведущие переводчики Вадим Левенталь, Андрей Геласимов, Павел Басинский, Всеволод Багно, Нина Буи, Лиза Хейден и другие.

В рамках Русской литературной недели состоится также презентация первых книг серии "Русская библиотека" на английском языке, которая выходит в издательстве Колумбийского университета. "Благодаря этому проекту миллионы зарубежных читателей смогут приобщиться к русской культуре и истории", - подчеркнули в Роспечати.

Фестиваль русской литературы в Нью-Йорке продлится до 6 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
10
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
2
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
3
В Москве неизвестные похитили у мужчины более 2 млн рублей
4
NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда
7
Участники пробега "Дороги Победы - на Берлин" прибыли в Польшу
Темы дня
Загрузка...
Реклама