В Нью-Йорке проходит Русская литературная неделя

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Русская литературная неделя начинается в Нью-Йорке 1 мая. Об этом сообщили ТАСС в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), при поддержке которого проходит мероприятие.
"Мы считаем это настоящим фестивалем русской литературы", - рассказали в ведомстве.
В течение нескольких дней ведущие российские и американские писатели, издатели, литературные критики, слависты, а также переводчики русской литературы будут общаться друг с другом на различных совместных мероприятиях. В частности, сразу на нескольких площадках города (в библиотеках, вузах, книжных клубах) будут организованы творческие встречи российских литераторов с американскими читателями, пройдет круглый стол по проблемам перевода русской литературы на иностранные языки, а также состоится презентация литературной переводческой премии "Читай Россию (Read Russia)" и другие программы.
На фестиваль русской литературы в США приехали известные писатели, лауреаты престижных литературных премий, литературоведы, публицисты и ведущие переводчики Вадим Левенталь, Андрей Геласимов, Павел Басинский, Всеволод Багно, Нина Буи, Лиза Хейден и другие.
В рамках Русской литературной недели состоится также презентация первых книг серии "Русская библиотека" на английском языке, которая выходит в издательстве Колумбийского университета. "Благодаря этому проекту миллионы зарубежных читателей смогут приобщиться к русской культуре и истории", - подчеркнули в Роспечати.
Фестиваль русской литературы в Нью-Йорке продлится до 6 мая.