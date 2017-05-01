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"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка

Культура
1 мая, 12:12 UTC+3

Выставка скульптур будет работать в музее-заповеднике "Коломенское" до 24 сентября

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Скульптура "Хрупкий мир"
Скульптура "Хрупкий мир"
Скульптура "Хрупкий мир"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Будущее, всевидящее око"
Скульптура "Будущее, всевидящее око"
Скульптура "Будущее, всевидящее око"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Мир искусств"
Скульптура "Мир искусств"
Скульптура "Мир искусств"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Зернышко гения"
Скульптура "Зернышко гения"
Скульптура "Зернышко гения"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Мы"
Скульптура "Мы"
Скульптура "Мы"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Тайны морей"
Скульптура "Тайны морей"
Скульптура "Тайны морей"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Голевой пас"
Скульптура "Голевой пас"
Скульптура "Голевой пас"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Скульптура "Хрупкий мир"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Будущее, всевидящее око"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Мир искусств"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Зернышко гения"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Мы"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Тайны морей"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Скульптура "Голевой пас"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС

В столичном музее-заповеднике "Коломенское" проходит 10-ый чемпионат мира по скульптуре из песка. 

Скульпторы из разных городов России, а также из Белоруссии, Индии, Голландии, Литвы, Болгарии создали композиции на темы: "Современный мир", "Мир будущего", "Мир экологии", "Мир литературы", "Мир Космоса", "Мир Кино", "Мир спорта", "Мир искусства", "Мир Животных", "История цивилизаций". "Фантастический Замок из песка", "Церковь Кижи".

Выставка скульптур будет работать в "Коломенском" до 24 сентября. 
 

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