"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка

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В столичном музее-заповеднике "Коломенское" проходит 10-ый чемпионат мира по скульптуре из песка.
Скульпторы из разных городов России, а также из Белоруссии, Индии, Голландии, Литвы, Болгарии создали композиции на темы: "Современный мир", "Мир будущего", "Мир экологии", "Мир литературы", "Мир Космоса", "Мир Кино", "Мир спорта", "Мир искусства", "Мир Животных", "История цивилизаций". "Фантастический Замок из песка", "Церковь Кижи".
Выставка скульптур будет работать в "Коломенском" до 24 сентября.