"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка

"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник

"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник 29 апреля, 22:40

Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков

Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков 30 апреля, 17:16

Масштабная реставрация и указатели на китайском: в Петергофе открылся сезон фонтанов

Масштабная реставрация и указатели на китайском: в Петергофе открылся сезон фонтанов 1 мая, 11:48

В столичном музее-заповеднике "Коломенское" проходит 10-ый чемпионат мира по скульптуре из песка.

Скульпторы из разных городов России, а также из Белоруссии, Индии, Голландии, Литвы, Болгарии создали композиции на темы: "Современный мир", "Мир будущего", "Мир экологии", "Мир литературы", "Мир Космоса", "Мир Кино", "Мир спорта", "Мир искусства", "Мир Животных", "История цивилизаций". "Фантастический Замок из песка", "Церковь Кижи".

Выставка скульптур будет работать в "Коломенском" до 24 сентября.

