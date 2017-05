Поп-опера по мотивам романа "Война и мир" выдвинута на премию "Тони" в 12 номинациях

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американская поп-опера "Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года" (Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812) по мотивам романа "Война и мир" Льва Толстого выдвинута в 12 номинациях на премию "Тони" (Tony Awards), вручаемую за лучшую театральную постановку.

В спектакле, созданном композитором Дэвидом Мэллоем, режиссером-постановщиком Рашель Чавкин и хореографом Сэмом Пинклтоном роль Наташи Ростовой досталась темнокожей актрисе Дени Бентон, Пьера Безухова - поп-исполнителю Джошу Гробэну, а роль князя Андрея - Николасу Белтону.

Мюзикл "Привет, Долли!" (Hello, Dolly!), поставленный по мотивам одноименного фильма 1969 года, снятого режиссером Джином Келли, с участием знаменитой американской певицы Бетти Мидлер в главной роли, выдвинут в 10 номинациях.

Спектакль "Дорогой Эван Хансен" (Dear Evan Hansen) о судьбе молодого человека, ставшего известным в соцсетях (эту роль исполняет актер Бен Плэтт), выдвинут в девяти номинациях. Он, а также спектакли "Вернись издалека" (Come From Far Away), "День сурка" (Groundhog Day) и "Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года" претендуют на приз за лучший новый мюзикл.

В этом году премия "Тони" будет присуждаться в 24 номинациях, 71-я церемония вручения премий состоится 11 июня в нью-йоркском Radio City Music hall и будет транслироваться телекомпанией CBS.