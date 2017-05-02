Рок-группа Eagles в США подала в суд на мексиканский отель California

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Легендарная американская рок-группа Eagles подала в суд на мексиканский отель California. На ее взгляд, это небольшое заведение на 11 номеров в мексиканском городе Баха-Калифорния-Сур необоснованно выдает себя за тот самый отель, о котором говорилось в хите группы с одноименного альбома 1976 года.

На самом деле мексиканская гостиница, открывшаяся в 1950 году, изначально действительно называлась California. Но позже она сменила много названий и владельцев и до недавних пор именовалась Todos Santos. Вернули ей прежнее название в 2001 году ее нынешние хозяева - канадская супружеская пара Джон и Дебби Стюарт. Они же, по мнению Eagles, принялись активно раскручивать свою гостиницу в привязке к общеизвестному музыкальному произведению.

Кстати, музыканты из Eagles в прошлом рассказывали, что их песня была написана не о конкретной гостинице, а об Америке в целом.

Иск был подан в понедельник в окружной суд американского штата Калифорния по центральному округу. Группа требует пресечь нарушение ее авторских прав и возместить убытки.